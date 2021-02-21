Дональд Трамп готується взяти участь у публічному заході після місячної паузи. Таким чином він повернеться в інформаційний простір. Відомо, що колишній очільник США планує відвідати консервативну політичну конференцію CPAC в Орландо.

Трамп виступить з публічною промовою 28 лютого. Це буде його перша участь у подібному заході після залишення поста президента США.

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Про що говоритиме Трамп

За інформацією американських ЗМІ, Дональд Трамп присвятить свій виступ майбутньому Республіканської партії США та консервативного руху.

Не виключають, що Трамп може використати майданчик для промови, щоб критикувати зусилля чинного президента США Джо Байдена щодо скасування його імміграційної політики.

Цікаво! Конференція CPAC цьогоріч відбудеться в Орландо, штат Флорида, і в ній візьмуть участь кілька колишніх чиновників адміністрації Трампа та інші представники його крила Республіканської партії.

Зауважимо, що після втрати посади Дональд Трамп вперше з'явився в ефірі Fox News 17 лютого. Тоді він висловив співчуття через смерть радіоведучого Раша Лімбо.

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