До сих пор верит в свои методы: в Украинском конгрессе США проанализировали разговор Трампа с Путиным
- Состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который в Белом доме назвали продуктивным, с возможностью встречи в Будапеште.
- Андрей Добрянский отметил, что Трамп стремится влияния на Россию, чтобы заставить ее к диалогу, и может поддержать передачу Украине ракет Tomahawk.
Состоялся долгий телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Белом доме их диалог назвали продуктивным. Кроме того, появилась информация о возможной встрече обеих сторон в Будапеште.
Разговор между Трампом и Путиным состоялся накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал в эфире 24 Канала, что пока не воспринимает серьезно слова президента США о встрече с кремлевским диктатором, ведь со временем все может кардинально измениться.
Смотрите также Мы готовы, – Орбан отреагировал на анонс саммита Трампа и Путина в Будапеште
Что означает разговор Трампа с Путиным?
Андрей Добрянский отметил, что хоть после разговора Трампа с Путиным американский президент анонсировал встречу с диктатором, однако спешить с выводами не стоит, пока это не произойдет.
Я думаю у Трампа состоится серьезный разговор с президентом Зеленским. Мы еще услышим какой-то анонс о Tomahawk и других дальнобойных ракетах, которые могут изменить ход войны,
– сказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки.
Кроме того, по его словам, Трамп мечтал получить определенное влияние на Россию, чтобы заставить ее к диалогу. Атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам способствовали этому. Поэтому президент США может давить на Кремль, чтобы начать переговоры.
Трампа, вероятно, удовлетворяет возможность вести диалог с Путиным, ведь он таким образом чувствует определенный контроль над ситуацией.
И, по мнению Добрянского, США не откажутся передать Украине ракеты Tomahawk и важные разведданные.
Что известно о телефонном разговоре Трампа и Путина?
Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся вечером 16 октября 2025 года. Он продлился около 2 часа.
После разговора с Путиным Трамп анонсировал личную встречу в Будапеште. Американский президент думает, что это будет способствовать завершению российско-украинской войны.
Известно, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе Кремля. В России заявили, что диктатор якобы стремится политически-дипломатического завершения конфликта.