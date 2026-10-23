Несмотря на законодательные ограничения: Трамп хочет баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед жителями Айовы заявил, что якобы имеет право баллотироваться на третий президентский срок. В то же время он признал, что американское законодательство предусматривает ограничения на количество сроков пребывания главы государства у власти.

Слова главы Белого дома приводит CNN.

Что сказал Трамп о своем президентском сроке?

Трамп объяснил свою позицию относительно желания баллотироваться утверждениями о якобы фальсификациях президентских выборов 2020 года, когда победу одержал демократ Джо Байден.

По его словам, он мог бы снова участвовать в выборах, поскольку, как он считает, результаты голосования были сфальсифицированы. При этом президент упомянул 22-ю поправку к Конституции США, которая ограничивает возможность избрания одного человека президентом на два срока.

Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы,

– сказал Трамп.

В то же время в ходе выступления в Су-Фолсе президент, похоже, признал, что закон может помешать ему снова участвовать в выборах.

"Думаю, закон предусматривает – я не уверен на 100%, – но, на мой взгляд, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку", – отметил он.

Однако уже через несколько минут Трамп вновь заявил, что имеет право баллотироваться даже на четвертый срок, повторив обвинения в фальсификациях выборов 2020 года.

Трамп не впервые намекает на возможность остаться президентом США на третий срок, хотя ранее неоднократно высказывался против такого сценария.

В октябре 2025 года он исключил попытки остаться на посту еще на один срок. В ноябре того же года, отвечая на вопросы журналистов о возможном участии в президентских выборах 2028 года, Трамп заявил, что у Республиканской партии есть сильные потенциальные кандидаты, в отличие от демократов.

В феврале 2026 года американский президент вновь намекнул, что может претендовать на еще один срок. А в мае он заявил, что планирует быть президентом только два срока и хочет передать президентский пост "большому республиканцу".

В то же время 22-я поправка к Конституции США устанавливает ограничение в два срока на должность президента.