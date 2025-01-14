"Вернем Гренландии величие": соратники Трампа подготовили законопроект о "покупке" полуострова

Республиканцы в Конгрессе США уже подготовили законопроект, который сможет позволить законно приобрести Гренландию. 10 соратников будущего президент США во главе с республиканцем от штата Теннесси Энди Оглсом назвали документ "Вернем Гренландии величие".

В тексте законопроекта говорится о том, что Трамп сможет начать переговоры с Данией о покупке полуострова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Гренландия хочет сотрудничать с США на своих условиях

Пройдя такую "простую" процедуру покупки Гренландии, Трамп сможет сообщить о заключении сделки Конкрес.

"Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут отодвинуты на задний план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь Трампу достичь успеха в интересах американского народа", – заявил Оглс.

Однако, намерения новоизбранного президента США не вызывают восторг у самой Гренландии.

Премьер Муте Эгеде, как пишет Reuters, отметил, что полуостров ищет пути сотрудничества с новой администрацией и желает укрепить свои оборонные и горнодобывающие связи со Штатами на своих условиях.

Независимость Гренландии – это дело Гренландии, в том числе и по использованию ее земли, поэтому именно Гренландия будет решать, к какому соглашению мы должны прийти,

– сказал он.

К слову, в понедельник, 13 января, Эгеде провел встречу с лидерами политических партий полуострова, где обсуждали интересы США по Гренландии.

Глава гренландского правительства отметил, что это впервые, когда к ним "прислушиваются с таким вниманием"

"Мы должны быть спокойными, воспользоваться ситуацией и держаться вместе", – добавил Эгеде.

Как отреагировали на намерения Трампа в Швеции

К слову, Европа также неодобрительно восприняла идею Трампа купить Гренландию. В частности, бывший премьер-министр и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт назвал ее неприличной, абсурдной и опасной. Он считает, что для полуострова лучший путь – это постепенное и гибкое развитие отношений с Данией.

Он отметил, что весной в Гренландии будут проходить выборы, и среди местного населения не будет много желающих изменить мягкое управление со стороны Дании на цепкие руки Трампа.

"Конечно, с наследием колониализма всегда сложно справляться. Около 88% населения Гренландии – инуиты, и современные отношения между Гренландией и Данией не свободны от сложностей прошлого. Но США, которые также имеют печальную историю обращения со своим коренным населением, не имеют права читать лекции на эту тему", – заметил Бильдт.