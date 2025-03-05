Мы не продаемся, – в Гренландии ответили на новые посягательства Трампа

Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом 5 марта снова озвучил желание присвоить Гренландию. Гренландский премьер-министр Муте Эгеде отреагировал на новые заявления американского президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Муте Эгеде в Facebook. Трамп, к слову, аргументирует свои планы присоединить Гренландию к США вопросами безопасности.

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Мы не продаемся и нас нельзя просто взять, – Эгеде

Эгеде в очередной раз подчеркнул, что Гренландия не продается.

Гренландия наша. Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами. Мы гренландцы. Американцы и их лидер должны это понять. Мы не продаемся и нас нельзя просто взять. Наше будущее будем решать мы сами в Гренландии,

– подчеркнул он.

Гренландия – это автономная учредительная страна в составе Дании. Последняя уже также отреагировала на заявления Трампа.

Вице-премьер-министр и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что признание президентом США права острова на самоопределение является положительным.

Он добавил, что Гренландия хотела "ослабить связи с Данией", но была неуверенна, надо ли это сделать, чтобы вместо этого стать частью США. Но больше комментировать ситуацию министр не стал на фоне предстоящих внеочередных выборов на острове 11 марта.

В то же время, как отмечает The Guardian, "не все одинаково дипломатичны". Так, лидер Социально-либеральной партии Дании Мартин Лидегаард назвал новые заявления Трампа "абсолютно неуважительными", но также заметил, что они стали "менее пышными".