Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Холмана В. Дженкинса-младшего в газете The Wall Street Journal.

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Как Трамп перевернул глобальную психологию

По словам Дженкинса, от аналитиков сейчас звучат очень противоречивые мнения. Если раньше Путин был циничным и самосохраняющимся, то сейчас он руководствуется историческими и идеологическими мотивами.

Некоторые говорят, что прекращение огня позволит Путину перевооружиться и возобновить войну. Однако другие говорят, что Путину 72 года и его война – это провал. Его внутренние союзники, не говоря уже о китайцах, не допустят еще одной попытки. Еще некоторые аналитики говорят, что пытаться прочитать Путина – это глупое дело.

Он такой кагебистский, даже от самого себя скрывает свои истинные намерения. В конце концов, рекомендуемая политика Запада остается неизменной во всех случаях: продолжайте давление, пока господин Путин не решит, что его путь стал несостоятельным,

– пишет коломнист.

Корреспондент также указывает на большое изменение, которое мир должен заметить, – это передача власти, состоявшейся в США 20 января. На смену Байдену пришел Трамп, который "перевернул глобальную психологию с ног на голову, просто заявив, что Америка хочет, чтобы война закончилась быстро и без проволочек".

Дженкинс-младший подчеркивает, что Джо Байдена сменил самый шокирующий захватчик и пользователь власти в мирное время со времен Эндрю Джексона. По его словам, Трамп перевернул глобальную психологию, просто сказав, что Америка хочет, чтобы война была урегулирована и быстро.