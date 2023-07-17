Заключу соглашение за один день, – Трамп рассказал, как заставит Зеленского к переговорам с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает появляться в публичном пространстве с довольно странными заявлениями. На этот раз он заверил, что знает, как посадить Зеленского и Путина за стол переговоров.

Своим удивительным планом Дональд Трамп поделился во время интервью. По его словам, он стремится принудить Зеленского и Путина к переговорам, если выиграет президентские выборы в 2024 году.

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Как Трамп хочет принудить к переговорам

Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими,

– говорит Трамп.

Он рассказал, что скажет Зеленскому и Путину, чтобы война в Украине завершилась. Похоже, Трамп сейчас находится в стране розовых единорогов и совершенно не отстреливает ситуацию.

Итак, Зеленскому Трамп сказал бы: "Довольно. Вы должны заключить соглашение". Пожалуй, уверен он, этой фразы будет достаточно.

Тем временем Путину Трамп, если станет президентом США, будет угрожать. Причем, дополнительным вооружением Украины. Забавно это слушать от человека, который критиковал передачу танков нашему государству.

Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень многое. Мы (дадим Украине – 24 Канал) больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу сделку за один день. За один день,

– кичится Трамп.

Напомним, что накануне Трамп уже заявлял о завершении войны за 24 часа. Тогда его заявление раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп имел шанс завершить войну

Глава государства подчеркнул, что Трамп разбрасывается заявлениями о завершении войны за 24 часа так, как будто имеет подобный опыт. В то же время Зеленский напомнил, что он был президентом, когда продолжалась война на Востоке, и почему-то он тогда ничего не сделал.

Я предполагаю, что он располагал этим временем, но, видимо, имел какие-то другие приоритеты,

– резко сказал Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не поддержит мир путем территориальных уступок. И если бы Трамп предложил такой вариант, то получил бы отказ.