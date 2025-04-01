Если ему не удастся обеспечить прекращение активных боевых действий до Пасхи, он будет действовать по одному из двух сценариев: либо усилит агрессию в отношении России, либо вообще потеряет интерес к прекращению войны. Об этом 24 Каналу сообщил политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

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Как Трамп изменил свою риторику в отношении Путина

Трамп не очень доволен поведением России, поскольку он привык к тому, что большие страны и их лидеры должны быть услышаны и их указания выполняться. Такое видение мира – основа его политики.

Еще во время первого срока в Овальном кабинете он пытался решить многие мировые конфликты, в частности попытался наладить взаимодействие с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и улучшить отношения с Китаем. Но это не всегда удавалось, по словам Джигуна.

У Трампа сформирован "психологический дедлайн", что прекращение активной фазы боевых действий в войне России против Украины должно произойти до Пасхи. Времени осталось мало, президент США стремится перейти к более практическим шагам.

Сейчас сложно сказать, или отсутствие атак дронов на украинскую инфраструктуру в ночь на 1 апреля является результатом этих угроз и изменений в риторике Путина, или это просто случайность.

Но, вероятно, после 20 апреля станет понятно, как Трамп поведет себя в случае, если активные боевые действия не прекратятся,

– отметил Максим Джигун.

Есть 2 варианта.

Станет еще более агрессивным, начнет применять вторичные санкции против стран, которые будут покупать российскую нефть, как это произошло с Венесуэлой. Снизит интерес к войне, заявив, что США больше не будут поддерживать Украину и не будут оказывать финансовую помощь, а Европа должна сама решать эту проблему.

Все станет очевидным уже через несколько недель.