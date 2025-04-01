Якщо йому не вдасться забезпечити припинення активних бойових дій до Великодня, він буде діяти за одним із двох сценаріїв: або посилить агресію щодо Росії, або взагалі втратить інтерес до припинення війни. Про це 24 Каналу повідомив політолог і партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.

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Як Трамп змінив свою риторику щодо Путіна

Трамп не дуже задоволений поведінкою Росії, оскільки він звик до того, що великі країни та їх лідери повинні бути почуті і їхні вказівки виконуватися. Таке бачення світу – основа його політики.

Ще під час першого терміну в Овальному кабінеті він намагався розв'язати багато світових конфліктів, зокрема спробував налагодити взаємодію з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і покращити відносини з Китаєм. Але це не завжди вдавалося, за словами Джигуна.

У Трампа сформований "психологічний дедлайн", що припинення активної фази бойових дій у війні Росії проти України має відбутися до Великодня. Часу залишилося мало, президент США прагне перейти до більш практичних кроків.

Наразі складно сказати, чи відсутність атак дронів на українську інфраструктуру у ніч на 1 квітня є результатом цих погроз і змін в риториці Путіна, чи це просто випадковість.

Але, ймовірно, після 20 квітня стане зрозуміло, як Трамп поведеться в разі, якщо активні бойові дії не припиняться,

– зазначив Максим Джигун.

Є 2 варіанти.

Стане ще агресивнішим, почне застосовувати вторинні санкції проти країн, які купуватимуть російську нафту, як це сталося з Венесуелою. Знизить інтерес до війни, заявивши, що США більше не будуть підтримувати Україну і не надаватимуть фінансову допомогу, а Європа повинна сама розв'язувати цю проблему.

Все стане очевидним вже за кілька тижнів.