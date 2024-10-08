Бедность и автократия: что Трамп подготовил для американцев

Когда я выступаю в СМИ, ведущие спрашивают, какое отношение имеет демократия к людям, которые голосуют, руководствуясь "кухонными вопросами". Все очень просто.

Трамп мечтает, чтобы право перестало функционировать

Когда Дональд Трамп разрушит нашу демократию, он также разрушит нашу экономику. Автократия принесет бедность.

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Подумайте о политиках, которых боготворит Трамп, – Владимира Путина в России и Виктора Орбана в Венгрии. Первый уничтожил демократию через фальшивые чрезвычайные ситуации, второй – через постоянное нарушение конституции. Нетрудно понять, почему они нравятся Трампу.

Теперь рассмотрим российскую и венгерскую экономики. Россия обладает чрезвычайно ценными природными ресурсами, но все же является бедной страной. Прибыли от ее нефти и газа находятся в руках нескольких олигархов. Венгрия находится в центре Европейского Союза, самого успешного торгового проекта всех времен. И все же венгры беднее своих соседей, частично из-за того, что режим Орбана коррумпировано направляет ресурсы ЕС дружественным олигархам.

Урок понятен. Демократия – это метод проверки коррумпированных правителей. Когда нет действенной демократии, коррупция не контролируется.

А демократия является элементом более фундаментального гаранта процветания – верховенства права. В Венгрии и России верховенство права было согнуто и нарушено в пользу немногим и в ущерб многим.

Прекращение верховенства права – это платформа Трампа – Вэнса.

Трамп баллотируется как кандидат, который попытался совершить государственный переворот против конституционного правления. Джей Ди Вэнс уже неоднократно говорил, что закон не определяет, кто будет руководить страной, и что он поддержал бы трамповскую попытку переворота.

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Верховенство права начинается с принципа, что все мы одинаково подчиняемся ему. Трамп обещает использовать закон как оружие, чтобы защитить себя и своих сторонников и преследовать своих политических оппонентов. Те, кто работал с ним в Белом доме, ему верят.

Законы выполняются обученными государственными служащими. Трамп и Вэнс поддерживают план по увольнению 40 тысяч федеральных служащих, которые сейчас выполняют закон, с заменой их на 40 тысяч лояльных чиновников. Это "Проект 2025".

Как Трамп разрушит США

Чтобы понять, куда это ведет, не нужно большое воображение. Вот 5 коротких примеров.

1. Очень богатые не будут облагаться налогами, но вы будете облагаться высокими налогами. Самое сложное, что приходится делать налоговой службе, – это облагать налогами богатых. В атмосфере беззакония и фаворитизма это станет невозможным. Если федеральное правительство вообще будет существовать, то только благодаря налогам на средний класс.

2. Банки могут обвалиться. Как мы видели в 2008 году, наша финансовая система держится на очень тонкой ткани регулирования. Если законы не будут соблюдаться – а при администрации Трампа и Вэнса так и будет, – то чрезмерная авантюра, вероятнее всего, втянет всех нас в очередную финансовую катастрофу. Оплачивать спасение будет средний налогоплательщик, потому что богатые не будут облагаться налогами.

3. Американцы будут под угрозой потери своих льгот. Социальное обеспечение и все остальное зависит от исправного функционирования федеральной бюрократии, а "Проект 2025" гарантирует, что этого точно не будет. Американцы воспринимают как должное федеральные учреждения – от госпиталей для ветеранов до страхования банковских счетов.

4. Фондовый рынок может обвалиться. Это зависит от законов, которые запрещают инсайдерскую торговлю и другие злоупотребления. Если эти законы будут применяться выборочно, и если людей, которые обеспечивали их соблюдение, было уволено, тогда коррумпированные инвесторы выиграют, а другие проиграют. Через некоторое время фондовый рынок теряет свой престиж, инвесторы уходят в другое место, и все проигрывают.

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5. Бизнес застопорится. Ведение бизнеса зависит от всех видов взаимодействия с федеральным правительством. Когда федеральное правительство потеряет своих служащих, многие взаимодействия потеряются. Или, что еще хуже, компании с личными связями смогут продолжать функционировать, не соблюдая никаких правил, тогда как другие – остановятся. Это означает, что миллионы людей потеряют работу.

Этот список можно продолжать. Крах экономики – это не ошибка автократии, а ее особенность.

Трамп и Вэнс имеют альтернативу демократии

Существует автократическая логика экономического провала. Когда ничего не работает, когда закон не имеет значения, когда выборы не имеют значения, единственный способ, которым американцы смогут что-то сделать, это обращение к тем, кто имеет власть. Придется давать взятки коррупционерам и надеяться на милость сверху.

Когда мы ведем себя так, мы привыкаем к мысли, что только лидер может исправить ситуацию, что, конечно, любит говорить Трамп. И вот круг замыкается и устанавливается новый режим.

Новое самодержавие подтверждается нашей новой бедностью. Это, в любом случае, план Трампа – Вэнса.

Они талантливые политики, и у них есть альтернатива демократии и процветанию – автократия и бедность. Принесут ли они Америке этот новый режим – зависит от нас.