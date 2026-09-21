Трамп хочет разместить дроны и снайперов у Триумфальной арки в Вашингтоне

Дональд Трамп заявил об изменении планов относительно Триумфальной арки, которую планируют возвести в Вашингтоне. Президент США хочет превратить сооружение в военный комплекс с возможностью размещения дронов, снайперов и боеприпасов.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Что известно о планах Трампа относительно арки?

Трамп заявил, что запланированную Триумфальную арку в Вашингтоне хотят переоборудовать для использования в качестве военного объекта. По его словам, соответствующее решение было принято "по настоятельной просьбе" американских военных и из соображений национальной безопасности.

По настоятельной просьбе вооруженных сил Соединенных Штатов и из соображений национальной безопасности я согласился превратить величественную Триумфальную арку в военный комплекс высочайшего класса,

– сказал он.

По замыслу президента США, объект должен быть приспособлен для размещения, хранения и быстрого применения большого количества дронов. Также там планируют предусмотреть места для снайперов на крыше и площадях, а также хранить большие запасы снайперских боеприпасов.

Речь идет о 76-метровом сооружении, что планируется возвести возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне. Проект Триумфальной арки администрация Трампа представила еще в апреле.

Ранее арку планировали как мемориальный объект, приуроченный к 250-летию США, а Национальная комиссия по планированию столицы называла ее туристическим объектом со смотровой площадкой.

Напомним, ранее американский лидер заявил, что "Арка Трампа" станет "величайшей и самой красивой Триумфальной аркой во всем мире". Он также назвал сооружение прекрасным дополнением к району Вашингтона, которым американцы смогут наслаждаться на протяжении многих десятилетий.

В случае утверждения проекта памятник будет выше Капитолия США и Мемориала Линкольна. На визуализации сооружения изображена надпись "One Nation Under God" ("Одна нация под Богом"), а над ней – два золотых орла и золотая крылатая Статуя Свободы. Ранее сообщалось, что Трамп хочет построить арку в свою честь.