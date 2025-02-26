Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп предлагает продавать гражданство США

Трамп заявил журналистам, что хочет заменить программу "EB-5", которая позволяет иностранным инвесторам стать постоянными жителями США. Как и известная "зеленая карта", эта программа предоставляет разрешение на проживание в Америке с перспективой быстрого получения гражданства. Зато Трамп предлагает программу с "золотыми карточками".

Для справки. Виза "EB-5" позволяет иностранным инвесторам жить в США, вести бизнес и создавать новые рабочие места. Эту программу ввел Конгресс еще в 1990 году, чтобы стимулировать экономику путем создания новых рабочих мест.

Более того, "золотую карточку" можно будет купить по фиксированной цене.

Мы будем продавать "золотые карточки". Мы собираемся поставить цену на эту карточку около 5 миллионов долларов,

– заявил Трамп.

Он добавил, что "золотая карта" будет предоставлять те же привилегии, что и "зеленая", а также это будет быстрый путь к получению американского гражданства. Более того, на вопрос журналиста, смогут ли купить "золотые карты" российские олигархи, Трамп уверенно ответил, что россияне также будут иметь такую возможность. Более того, президент США заявил, что лично знает нескольких олигархов из России, которые бы с радостью воспользовались этой возможностью.

Трамп сообщил, что хочет запустить продажу "золотых карточек" где-то через 2 недели. Президент США рассчитывает, что сможет продать "миллионы таких карточек".

"С юридической точки зрения, это абсолютно легально", – считает Трамп.

Кроме того, министр торговли США Говард Лутник поддержал идею Трампа, назвав программу "EB-5" "ерундой и мошенничеством".