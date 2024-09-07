Трамп высказался об отмене санкций против России: что он недоговаривает

Дональд Трамп заявил, что в США, вероятно, смогут снять санкции с России, если он победит на выборах. Кандидат от республиканцев считает, что такие ограничения против страны-агрессора ослабляют доллар.

Американский политик, член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Трамп выступает за защиту доллара, как международной валюты. Кандидат в президенты США считает, что санкции не всегда работают, ведь на примере России они вроде бы не слишком эффективны, потому что Владимир Путин ищет других союзников для воплощения своих замыслов.

Смотрите также Россию не устраивает ни Харрис, ни Трамп: зачем Кремль вбрасывает заявления о выборах в США

Высказывания Трампа

По мнению Бориса Пинкуса, лидер республиканской партии не договаривает об истинных своих намерениях.

Он за мир, но на основе мощной военной силы. Трамп объединяет военные и экономические рычаги влияния, ведь никогда не пожертвует даже клочком украинской земли,

– сказал политик.

По его мнению, Дональд Трамп не будет говорить об этом публично, пока не будет убежден в своей победе на выборах в США. По словам Пинкуса, более 15 миллионов американцев еще не приняли решение за кого голосовать.

Для этих избирателей на первом месте не Украина и не Израиль, а внутренние проблемы, в частности инфляция, нелегальные мигранты, преступность. Поэтому он (Трамп – 24 Канал) боится сказать, что будет воевать,

– высказался он.

Политик добавил, если бы у кандидата от республиканской партии и были намерения заставить Украину к невыгодному перемирию, то в США этого не позволили бы. Он объяснил, что говорится о двухпартийной системе, ведь Трамп не мог бы самостоятельно принимать такие решения.