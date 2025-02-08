Трамп планирует восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп планирует восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент США убежден, что ладит с главой КНДР.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему Трамп хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигеру Исибой, Трамп заявил, что, по его мнению, весомым преимуществом "для всех" является то, что он хорошо ладит с Ким Чен Ыном.

По словам президента США, Япония поддерживает его идею относительно контактов с Пхеньяном.

Если я смогу поддерживать отношения не только с ним, но и с другими людьми по всему миру, где, похоже, есть сложности, я думаю, это будет огромным преимуществом для всего мира, а не только для Соединенных Штатов,

– отметил Трамп.

В то же время Исиби подчеркнул, что США должны самостоятельно решить, желают ли они налаживать контакты с Северной Кореей.

Он отметил, что было бы хорошо решить вопросы с КНДР, которые включают денуклеаризацию.