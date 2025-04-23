Есть основания думать, что до 30 апреля Трамп планирует заключить мир, – политолог

Одной из ключевых дат, когда Дональд Трамп планирует заключить мир между Украиной и Россией, является 30 апреля. До этого дня, который является символическим для президента США, осталась ровно неделя.

Основная причина – команде Трампа важно продемонстрировать "100 побед за 100 дней" его президентства. Таким предположением с 24 Каналом поделился руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Почему Трампу важно заключить мир до 30 апреля

Если посмотреть на риторику команды Трампа – их публичные выступления, позиционирование, визуальные образы – очевидно, что создается культ личности. Ни один политик или чиновник, причастный к его администрации, не может позволить себе говорить о Трампе иначе, чем в привлекательном для него свете. Это – часть внутренней идеологии. Его буквально и фигурально "обожают", благодарят Бога за него – и делают это публично.

Кремль очень хорошо понимает, что Трампу важно заключить мир до 30 апреля, поэтому пытается играть на его эмоциях. Не случайно помощник главы Кремля Владимир Мединский заявил, что "мирный план" действующего президента США войдет в учебники истории. Это – не просто слова. Это комплимент, продуманный ход, чтобы создать контраст: мол, Россия готова заключить договор, а Украина – нет.

Но тут важный момент: и наша команда, и европейцы его понимают. Лесть, которые любит Трамп, – это угроза для самого Путина, потому что он не может не играть в эту игру из-за сложной экономической ситуации. Последние новости свидетельствуют, что российская экономика в рецессии.

Именно поэтому стабилизация для Москвы сейчас критически важна. И одновременно появляются признаки, что радикальное крыло в Кремле временно притихло. Даже риторика Путина стала мягче – он уже не вспоминает юридические препятствия для переговоров с Владимиром Зеленским, хотя намеки еще звучат. Мол, надо отменить некоторые указы президента Украины.

Однако в целом Кремль уже принял, пусть и неформально, решение двигаться к определенному "стопу". И это не только воля самого Путина – там действует так называемый "коллективный Путин", то есть группа влиятельных фигур, формирующая ключевые решения.

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Однако нельзя исключать возобновления боевых действий. К этому нужно быть готовыми. Благодаря усилиям украинской стороны удалось избежать требования России по уменьшению численности армии – даже Кремль убрал этот вопрос с повестки дня. Речь уже не идет о возвращении к Стамбульским договоренностям.

У меня есть основания полагать, что до 30 апреля действительно может произойти что-то значимое – Трамп может заключить мир,

– пояснил Валерий Клочок.

Это дата, до которой все – команда Трампа, Европа, Кремль – хотят ему угодить. Потому что его влияние на мировую экономику – реальное. Даже товарооборот между Китаем и Россией в первом квартале просел на 8%.

Итак, Трамп планирует заключить мир до 30 апреля по одной простой причине – на сайте Белого дома нужно разместить "100 побед". Если Путин поставит его в неудобное положение, то отношения Москвы с Вашингтоном станут критически сложными.