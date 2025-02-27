Трамп хотел отменить встречу с Зеленским, однако Макрон его убедил, – BFMTV

Администрация Дональда Трампа хотела отменить визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако Эмманюэль Макрон все-таки убедил президента США встретиться с украинским коллегой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Встречу Зеленского и Трампа чуть не отменили

По словам собеседника журналистов, в среду, 26 февраля, Владимиру Зеленскому сообщили об отмене встречи с Трампом.

После этого президент Украины позвонил по телефону Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом и попросил его все же встретиться с коллегой. К тому же он сказал ему, что станет гарантом успешного проведения встречи.

В конце концов, после звонка Макрона Трамп согласился и публично объявил, что примет украинского лидера в Белом доме. Тогда же президент США анонсировал, что во время встречи будет подписано соглашение о редкоземельных полезных ископаемых.