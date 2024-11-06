Дональд Трамп и Камала Харрис имеют разные подходы к внешней политике, и победа каждого из них открывает для Украины новые перспективы и вызовы. Чего стоит ждать от политиков на посту президента США для 24 Канала спрогнозировали политические и военные эксперты.

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Подсчет голосов еще продолжается, однако издание The Hill сообщило, что Трампу уже удалось набрать 270 необходимых голосов.

Где можно посмотреть результаты выборов в США



На что способен пойти Трамп

Кто бы ни победил на выборах, позиция Белого дома в базовом понимании останется неизменной, считает политолог Тарас Загородний. Впрочем именно Трамп может снять все ограничения на нефть и газ по экспорту США и Канады, это усложнит продажу российской нефти.

В то же время Трамп может представлять угрозу для Североатлантического альянса, так считает бывший польский дипломат и представитель НАТО в России Роберт Пшель.

Дональд Трамп способен расколоть НАТО, ведь у него есть много идей, в частности, по реформированию Альянса. Одна из них заключается в том, что он, видит угрозы для интересов США в том, как функционирует НАТО,

– отметил бывший польский дипломат.

Трамп может даже инициировать выход США из Альянса, однако для этого обязательна поддержка Сената.

Пшель подробно проанализировал взаимоотношения США и Украины: смотреть видео

В то же время политолог Максим Несвитайлов высказал предположение, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, вероятно, США не выйдут из НАТО. Однако Трамп может усилить давление на страны ЕС, требуя от них увеличить собственные расходы на оборону. По мнению Несвитайлова, такая ситуация может быть выгодной для Украины.

Победа Трампа может создать для Украины серьезные вызовы. По словам политолога Владимира Фесенко, Трамп, вероятно, будет инициировать переговоры с Россией по завершению войны. Это предусматривает требование к Украине и России прекратить боевые действия, а также может включать условия, невыгодные для Киева, например отказ от членства Украины в НАТО. Такое развитие событий поставит Украину перед сложным выбором: принимать условия или рисковать потерей американской поддержки.

Это также риск, поэтому мы не можем отказаться от переговоров, которые будет предлагать администрация Трампа. Тогда мы должны вырвать стратегию переговоров – как нам отвечать на требования России и предложения США, чтобы эти переговоры не были игрой в одни ворота,

– отметил Фесенко.

Кроме того, существует угроза, что макроэкономическая помощь Украине при Трампе может или остановиться, или поступать только в виде кредитов. Это создаст дополнительное финансовое бремя, усложняя экономическое положение Украины на международной арене.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпшейн заметил, что Трамп склонен работать с диктаторами, что делает ситуацию для Украины менее благоприятной. Однако, как отметил Александр Мусиенко, Украина все равно продолжит получать помощь от США.

Трамп и его команда видят конфликты как отдельные ситуации, не осознавая, что диктаторы сотрудничают между собой. Если Трамп "остановит" войну в Украине, это может усугубить проблемы на Ближнем Востоке, поскольку Россия и Иран являются союзниками, поддерживающими террористические организации, угрожая Израилю.

Эпштейн проанализировал политику Трампа: смотреть видео

Что интересно, издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников пишет, что Владимир Зеленский сможет склонить Дональда Трампа на сторону Украины в случае его победы на выборах.

Какой могла бы быть политика Харрис

Тарас Загородний предположил, что именно Харрис будет пытаться искать общий язык с Россией, чтобы "перестроить отношения с россиянами". Так было в 2009 году, когда Обама простил россиянам Грузию.

Российская оппозиционерка и политический аналитик Ольга Курносова рассказала, что в России сейчас паникуют от возможной победы обоих кандидатов. Ведь Харрис, вероятно, продолжит линию Байдена со значительной поддержкой Украины. А Трамп настолько непредсказуем, что может прибегнуть к крайне решительным действиям.

Если Трамп будет бодрым и веселым, то реально пригрозит обстрелом бункера. Не просто Москвы, а бункера, потому что то, что доступно для США – это знать точное местоположение Путина в каждый момент,

– подчеркнула Курносова.

Политолог Владимир Фесенко считает, если Камала Харрис одержит победу, ее администрация, вероятно, будет продолжать политику Джо Байдена, хотя остается вопрос, окажется ли она более решительной. Однако возникнет другая проблема: существует высокая вероятность того, что по меньшей мере одна из палат Конгресса будет подконтрольна республиканцам.

Фесенко разобрал разницу между политикой Трампа и Харрис: смотреть видео

Это может повторить ситуацию, как перед началом 2024 года, когда республиканцы блокировали законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов, что имело серьезные последствия для страны.

Если в Конгрессе или в Сенате будет больше отъявленных трампистов, выступающих против поддержки Украины, к сожалению, будет риск, что поддержка на следующий год "зависнет" на несколько месяцев. Это риск, который будет в случае победы Камалы Харрис. Пока он потенциальный,

– отметил Фесенко.