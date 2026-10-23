Трамп встал на сторону Путина ради денег: что Кремль предложил Белому дому

Дональд Трамп может помогать России не ради мира, а ради собственной выгоды. Пока Украина наносит болезненные удары по российской экономике, Москва, вероятно, предлагает Вашингтону масштабные бизнес-сделки.

Генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил, что Трамп с самого начала своего президентства фактически встал на сторону России. Он объяснил, что может стоять за "дизельным соглашением", какие выгоды Кремль предлагает Белому дому и почему Путину нужна помощь.

Что Трамп может получить от России?

По мнению Браудера, Дональд Трамп стремится не только к сотрудничеству США с Россией, но и к личной выгоде. Среди возможных выгод он назвал активы "Лукойла", "Северный поток" и около 20 других соглашений, которые, по его словам, предложил российский переговорщик Кирилл Дмитриев.

Дональд Трамп на стороне Путина и хочет вести бизнес с Россией,

– заявил Браудер.

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Зачем Путину помощь Трампа?

Браудер убежден, что российская экономика несет серьезные убытки из-за украинских ударов. По его оценке, дроны уничтожили около половины мощностей российских НПЗ. Также под ударами оказываются нефтяные терминалы и другие экономические объекты.

Эксперт предполагает, что именно Путин мог попросить Трампа о помощи, а "дизельное соглашение" могло стать поводом для давления на Киев, чтобы заставить Украину прекратить атаки на российские НПЗ.

Трамп оказывает Путину большую услугу,

– подчеркнул Браудер.

Напомним, что так называемое "дизельное соглашение" предусматривает поставки российского дизельного топлива на рынки США и мира. Администрация Дональда Трампа объясняет эту договоренность стремлением снизить цены на топливо, однако критики предупреждают, что ослабление санкций может принести России дополнительные доходы.

Браудер сомневается, что у Вашингтона достаточно рычагов, чтобы заставить Украину и Европу принять выгодные Кремлю договоренности. Он также считает, что Украина способна продолжать борьбу, несмотря на трудности с американской поддержкой.

Наиболее реалистичным сценарием в ближайшее время эксперт назвал воздушное перемирие. Он прогнозирует, что война может завершиться по сценарию Корейской войны – без полноценного мирного договора, но с постепенным снижением интенсивности боевых действий. Для этого, по его мнению, Украина должна и в дальнейшем наносить России экономический ущерб.