Путина надо остановить сейчас: политтехнолог из США ответил, готов ли к этому Трамп

Позиция президента США Дональда Трампа в отношении России стала более жесткой. Хотя вся эта ситуация в определенный момент была катастрофической.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политтехнолог Кит Эдвардс, заметив, что сначала Дональд Трамп действовал чрезвычайно странно. Россия грубо напала на Украину, а президент США еще и пытался о чем-то договариваться с Путиным.

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Почему Трамп изменил отношение к Путину?

Как отметил Эдвардс, Трамп якобы внезапно "проснулся через 10 лет" и увидел, что диктатор Путин не выполняет никаких обещаний. Он говорит то, что президент США хочет услышать, но потом делает что захочет.

В какой-то момент ситуация была действительно тревожной. Трамп буквально делал из Украины врага.

Украина – это демократия, которая защищается от агрессора. Россия реально напала. Это для меня один из самых болезненных моментов за последние годы. И по каким-то причинам Трамп всегда был на стороне Путина или по крайней мере ставил Путина и Украину на один уровень,

– отметил Эдвардс.

Кажется, что Трампа наконец "разбудили". Но сколько времени продлится его более или менее благосклонная риторика и действия в отношении Украины – тоже вопрос. Главное, чтобы он не метнулся снова в сторону России.

Обратите внимание! В издании Financial Times рассказали, кто именно активно пытался изменить позицию Трампа в отношении России и ее союзников.

Мир должен немедленно остановить Путина, а не договариваться с ним. Если этого не произойдет, то последствия будут болезненными для многих стран.

Украина – это начало, а не конец. Если Путин захватит часть или всю Украину, то он не остановится. Мы увидим, как он попытается это сделать в других странах. Тогда будем платить больше. Больше жертв. Больше смертей. Должны сделать так, чтобы Путин остановился,

– подчеркнул Эдвардс.

Добавим, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала возможные санкции США против России. Дональд Трамп находится в тесном контакте, в частности, с автором соответствующего законопроекта Линдси Грэмом.