Путина надо остановить сейчас: политтехнолог из США ответил, готов ли к этому Трамп
- Дональд Трамп долгое время благосклонно относился к диктатору Путину. И в определенный момент ситуация была действительно тревожной.
- Сейчас позиция Дональда Трампа в отношении России стала более жесткой.
- Американский политтехнолог Кит Эдвардс отметил, что мир должен немедленно остановить диктатора Путина.
Позиция президента США Дональда Трампа в отношении России стала более жесткой. Хотя вся эта ситуация в определенный момент была катастрофической.
Об этом 24 Каналу рассказал американский политтехнолог Кит Эдвардс, заметив, что сначала Дональд Трамп действовал чрезвычайно странно. Россия грубо напала на Украину, а президент США еще и пытался о чем-то договариваться с Путиным.
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Почему Трамп изменил отношение к Путину?
Как отметил Эдвардс, Трамп якобы внезапно "проснулся через 10 лет" и увидел, что диктатор Путин не выполняет никаких обещаний. Он говорит то, что президент США хочет услышать, но потом делает что захочет.
В какой-то момент ситуация была действительно тревожной. Трамп буквально делал из Украины врага.
Украина – это демократия, которая защищается от агрессора. Россия реально напала. Это для меня один из самых болезненных моментов за последние годы. И по каким-то причинам Трамп всегда был на стороне Путина или по крайней мере ставил Путина и Украину на один уровень,
– отметил Эдвардс.
Кажется, что Трампа наконец "разбудили". Но сколько времени продлится его более или менее благосклонная риторика и действия в отношении Украины – тоже вопрос. Главное, чтобы он не метнулся снова в сторону России.
Обратите внимание! В издании Financial Times рассказали, кто именно активно пытался изменить позицию Трампа в отношении России и ее союзников.
Мир должен немедленно остановить Путина, а не договариваться с ним. Если этого не произойдет, то последствия будут болезненными для многих стран.
Украина – это начало, а не конец. Если Путин захватит часть или всю Украину, то он не остановится. Мы увидим, как он попытается это сделать в других странах. Тогда будем платить больше. Больше жертв. Больше смертей. Должны сделать так, чтобы Путин остановился,
– подчеркнул Эдвардс.
Добавим, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала возможные санкции США против России. Дональд Трамп находится в тесном контакте, в частности, с автором соответствующего законопроекта Линдси Грэмом.