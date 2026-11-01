"Европу атакуют с двух фронтов": кто расшатывает НАТО и готовит передел мира

Европа оказалась под давлением сразу с двух сторон – Россия пытается расшатать ее изнутри с помощью диверсий и информационных операций, а политика Дональда Трампа ставит под сомнение роль США в системе европейской безопасности. За этим противостоянием могут стоять не только геополитические амбиции, но и борьба за энергетические ресурсы, инфраструктуру и влияние на мировые рынки.

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Дипломат и политик Роман Безсмертный в аналитической статье для 24 Канала объяснил, как Москва и Вашингтон могут оказывать давление на Европу, почему переговоры Трампа с Путиным напоминают передел активов и какие шаги должны предпринять Украина и европейские страны, чтобы не допустить кулуарных договоренностей за своей спиной.

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Гибридная атака на Европу с двух фронтов

Объединенная Европа с ее колоссальным экономическим, финансовым и оборонно-промышленным потенциалом является препятствием как для Владимира Путина, так и для Дональда Трампа. Ни одна из этих систем не способна самостоятельно справиться с самым ликвидным рынком мира, поэтому атака происходит с двух сторон.

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С американской стороны действуют структуры вроде Heritage Foundation, которые вместе с праворадикальным консервативным интернационалом (под неформальным командованием Виктора Орбана) систематически "сканируют" и отрабатывают каждое европейское государство. С российской стороны работают ФСБ и ГРУ, используя современную модель "диверсионного Убера" – систему вербовки исполнителей для тотальных диверсий.

Механизм радикализации работает по четкому сценарию: в мирную демонстрацию врываются экипированные группы в балаклавах, которые начинают разрушать инфраструктуру. Эти кадры мгновенно распространяются через социальные сети, становясь инструкцией для других.

Параллельно в информационное пространство вбрасывается тезис о вине иммигрантов, провоцируя межэтнические и межрелигиозные столкновения. Показательно, что после ударах украинских сил по российским дата-центрам количество фальшивых сообщений в европейских соцсетях сократилось на 50–60%.

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"Магия бизнеса" вместо мирных переговоров

Риторика Пентагона, в частности заявления Элбриджа Колби о необходимости "не загонять Россию в угол", является частью более широкого плана. Колби руководит процессом вывода американских войск из Европы и фактическим прощанием США с НАТО. Это делается не ради прекращения российской агрессии против Украины, а для реализации бизнес-проектов семьи Трампа.

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Бессмертный приводит конкретные цели этого "передела":

* Присвоение активов "Лукойла" в Европе семьей Трампа.

* Захват активов "Новатэка" с переносом заводов сжиженного газа из РФ на Аляску.

* Присвоение инфраструктуры "Северных потоков".

* Принуждение Европы к возобновлению закупок российских энергоносителей под ложным предлогом направления этих средств на восстановление Украины.

Используя прикрытие в виде переговорного процесса, происходит элементарная торговля миром, где Трампу условно отходит Гренландия, а Путину – Украина. Именно для этого реанимируются идеи возвращения НАТО к границам 1997 года и предоставления России так называемых "гарантий безопасности".

Провал дизельной аферы

Ярким примером краха этой политики является ситуация с российским дизельным топливом. Указ о снятии санкций на закупку топлива прямо нарушает американские законы 2022 года. Из-за этого американский бизнес и энергетические ассоциации категорически отказались покупать этот груз. Губернаторы штатов также блокируют прибытие танкеров, опасаясь правовых последствий.

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Из трех танкеров, направлявшихся в США, только один будет выкуплен Пентагоном по указанию министра Пита Хэгсета. Остальные два дрейфуют в океане без порта назначения и, вероятно, будут перенаправлены в Бразилию.

Эта сделка не только не принесла Трампу политических дивидендов, но и спровоцировала дальнейший рост цен на дизельное топливо в США, настроив против него бизнес и местные власти.

Гуманитарные операции как предвыборный пиар

Эвакуация украинцев из оккупированных Олешек также была цинично использована в политических целях. Реальная работа по организации гуманитарного коридора была проделана Ватиканом – именно это обсуждали Путин и Папа Римский.

Однако появление в этом сюжете Мелании Трамп и съемочных групп лояльных СМИ свидетельствует о попытке приписать этот успех Дональду Трампу накануне выборов, создав ему имидж миротворца.

Кстати, первая леди США Мелания Трамп заявила лично присоединилась к переговорам между Украиной и Россией об эвакуации жителей Олешек в Херсонской области. По ее словам, она работала со сторонами над достижением локального перемирия, которое позволило доставить гуманитарную помощь и вывезти людей с опасной территории. Мелания также подчеркнула, что эвакуированные могли самостоятельно выбрать, куда направляться – на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

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Подобным информационным ляпом стало и появление детей в костюмах советских танкистов на Хэллоуин в Белом доме. Это классическая операция ФСБ "Игра в Трампа", которая должна была польстить американскому политику, но на самом деле нанесла сокрушительный удар по его рейтингам. Американское общество крайне негативно реагирует на попытки гуманизации Путина, поэтому уровень одобрения Трампа упал до исторического минимума в 27–30%.

Стратегия для Украины и Европы

В этой ситуации Европа не намерена предавать Украину, поскольку европейские элиты осознают: уступки Путину – это билет в Третью мировую войну. В настоящее время под эгидой Каи Каллас готовится консолидированный документ о формате диалога с Россией, который будет представлен в декабре.

Украине необходимо максимально синхронизировать свои действия с европейскими столицами и новым составом американского Конгресса, который начнет работу в январе. Киев должен занять жесткую позицию: любые переговоры возможны исключительно при участии Европы.

Если Вашингтон будет продолжать политику кулуарных договоренностей с Москвой, Украина и ЕС должны быть готовы отказаться от таких "услуг" и действовать единым фронтом против гибридного вторжения.