Трамп хочет сдать Украину Путину, но в Конгрессе готовят контрудар: что задумали республиканцы

Дональд Трамп пытается договориться с Кремлем, но его уступки России все больше раздражают даже часть республиканцев. Пока Белый дом оказывает давление на Киев из-за военной помощи и пытается продвигать мирное соглашение, которое может включать территориальные уступки, в Конгрессе ищут способы ограничить влияние президента на решения, касающиеся Украины.

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Общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему слова посланника Трампа Стива Уиткоффа о "гуманизме" Путина вызвали возмущение, когда республиканцы могут открыто выступить против президента и как Конгресс пытается заблокировать уступки Кремлю. Также он рассказал, почему планы Трампа относительно мирного соглашения могут столкнуться с интересами Китая, который не заинтересован в быстром завершении войны.

"Гуманист" Путин и дипломатический провал команды Трампа

Визит специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург и его заявления о "гуманизме" Владимира Путина вызвали возмущение даже среди американских консерваторов.

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Назначение на такие деликатные дипломатические миссии людей без соответствующего опыта, руководствующихся исключительно бизнес-интересами, является серьезным пробелом в работе исполнительной власти США. Называть гуманистом диктатора, на совести которого сотни тысяч жизней, унизительно для Америки, подчеркнул Пинкус.

Более того, попытки Трампа выдать освобождение американского заложника за дипломатическую победу являются манипуляцией, ведь Россия годами использует тактику КГБ по захвату иностранцев именно для последующего политического торга.

Внешняя политика нынешней администрации терпит крах не только на европейском направлении. За последние годы США утратили позиции на Ближнем Востоке, где Вашингтон не может эффективно противостоять даже группировкам хуситов, атакующим американских союзников.

Между тем Иран не только восстановил свою военную промышленность, но и наращивает производство баллистических ракет и дронов, которые продолжают лететь на украинские города. Все это свидетельствует об отсутствии стратегического видения и готовности идти на неоправданные уступки диктаторским режимам.

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Полное интервью с Борисом Пинкусом: смотреть видео

Почему республиканцы сейчас молчат, но будут действовать позже?

Несмотря на публичную лояльность к Трампу, внутри Республиканской партии зреет серьезное недовольство его внешнеполитическим курсом. Показателен тот факт, что на съезде партии в Техасе 52 республиканца отказались присутствовать, дистанцировавшись от своего лидера.

Многие кандидаты убирают имя и портреты Трампа из своих предвыборных материалов, поскольку понимают, что 66% американцев поддерживают неуклонную помощь Украине до ее победы.

Главная причина нынешнего молчания конгрессменов – приближение выборов. В США исход политической гонки часто решают независимые избиратели (около 34 миллионов человек).

Если бы республиканцы сейчас открыто заявили о расколе в партии и выступили против своего президента, независимые избиратели могли бы отвернуться от них из-за внутреннего хаоса. Однако ситуация кардинально изменится после 9 ноября, когда Конгресс вернется к работе. Законодателям больше нечего будет терять, и они смогут открыто противостоять попыткам предать интересы Украины, рассказал политик.

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В Конгрессе уже идет подготовка к блокированию возможных уступок России. В частности, конгрессмен Брайан Фитцпатрик инициировал новый законопроект, названный "законом Рейгана", который основан на концепции "мира через силу". Документ уже собрал более 200 подписей из необходимых 218 в нижней палате.

Кроме того, у Конгресса есть инструменты для давления на администрацию через санкционную политику. Драконовские санкции против России, которые Трамп пока тормозит, могут быть доработаны и введены путем принятия дополнительного закона с четко указанной датой вступления в силу. Это лишит Белый дом возможности манипулировать сроками их введения и сделает невозможной одностороннюю сдачу Украины.

В настоящее время же команда Трампа использует военную помощь в качестве рычага давления на Киев. Задержка поставок систем Patriot в рамках программы PDA (на которую выделено 6,7 миллиарда долларов) и манипуляции со Starlink являются целенаправленными действиями Белого дома, направленными на то, чтобы заставить украинские власти пойти на территориальные уступки.

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Иллюзия соглашения в Майами и фактор Китая

Информация о том, что Дональд Трамп планирует организовать подписание мирного соглашения между Украиной и Россией на саммите "Группы двадцати" в Майами, выглядит как попытка удовлетворить собственное эго, а не разрешить конфликт.

Любые договоренности, предусматривающие территориальные уступки или отказ от гарантий безопасности для Украины, неприемлемы. Киев четко обозначил свои условия: возможное замораживание линии фронта только при условии предоставления действенных гарантий безопасности со стороны Запада, чтобы исключить возможность дальнейшей агрессии.

В этой геополитической игре особую роль играет Китай. Си Цзиньпин не заинтересован в скором завершении войны, поскольку ему выгодно наблюдать за тем, как Россия истощается и превращается в китайского вассала.

В то же время Пекин использует слабость администрации Трампа для укрепления собственных позиций. Китайский лидер стремится увидеть крах внешней политики США, чтобы впоследствии диктовать свои экономические условия. Поэтому надежды на то, что Вашингтон, Пекин и Москва смогут решить судьбу Украины без ее участия, абсолютно беспочвенны.