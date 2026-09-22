О том, как Москва пытается проникнуть в ближайшее окружение семьи Дональда Трампа, ирландский журналист Кейлин Робертсон рассказал в интервью 24 Каналу.

Что стояло за скандальной свадьбой?

В сентябре 2026 года Палата представителей США начала расследование по поводу того, что российский бизнесмен Умар Кремлев оплатил часть расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон, которая состоялась 24 мая на Багамах.

Именно появление российского бизнесмена на частном торжестве семьи президента США Робертсон считает важным с точки зрения возможного российского влияния.

Российское государство не делает подарков просто так. Этот человек – один из ближайших друзей Путина,

– заявил журналист.

В то же время он предположил, что можно напрямую связать присутствие россиян на свадьбе с последующими решениями Дональда Трампа в отношении Украины.

"Не думаю, что присутствие россиян на свадьбе Трампа-младшего и призыв Трампа к Украине прекратить наносить удары по уязвимым местам России за одну неделю – это случайность", – сказал он.

Как Путин может влиять на Трампа?

Робертсон считает, что личные отношения могут играть важную роль в том, как Трамп воспринимает Путина. По его мнению, российский президент еще со времен работы в КГБ знает, что нужно делать, чтобы найти подход к людям, для которых важны деньги, статус, популярность и одобрение.

В КГБ учили находить подход к таким людям, поэтому Трамп искренне считает Путина своим другом,

– отметил журналист.

Трамп может считать, что достаточно позвонить Путину и попросить его прекратить войну, однако при этом не учитывать, что у российского президента есть свои собственные цели и он использует переговоры для продвижения интересов Москвы.

Журналист также предположил, что Путин мог подталкивать Трампа к требованиям о прекращении украинских ударов по российской территории. Он смоделировал возможную логику такого разговора: Трамп жалуется на высокие цены на бензин в США, а Путин объясняет американскому президенту, что проблема якобы связана с украинскими атаками на российские НПЗ.

"Они уже не выбивают двери"

Робертсон считает, что история со свадьбой Трампа-младшего является частью более широкой картины. По его мнению, Россия пытается использовать не только открытую пропаганду, но и личные контакты, деньги и доступ к влиятельным людям.

Они уже не выбивают двери, они заходят через вход для почетных гостей,

– сказал журналист.

По его словам, именно так может работать российская "мягкая сила": Москва постепенно возвращается в круги, где принимаются важные политические решения, после того как внимание к ее предыдущим агрессивным действиям ослабевает.