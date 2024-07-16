Еще есть время спасти мир
Трамп выбрал своим напарником сенатора Джей Ди Вэнса, патологического ненавистника Украины и ключевого организатора недавней пятимесячной блокады военных поставок Украине. Вэнс вряд ли принесет много новых голосов в лагерь Трампа, а скорее оттолкнет некоторых умеренных избирателей.
Актуально Джей Ди Вэнс – враг Украины? Почему Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты
Его назначение является личным вызовом влиятельной группе республиканцев Школы Рейгана (Маккол, Роджерс, Тернер), которые изложили свое видение войны в замечательном документе – "Proposed Plan for Victory in Ukraine".
Поэтому бессмысленный, с точки зрения избирательных перспектив, выбор его напарника в очередной раз обнаружил таинственную психологическую зависимость Трампа от деспота в Кремле. Последняя политическая ошибка Трампа делает мою идею (высказанную предыдущей колонке) о том, как остановить Трампа и, как следствие, выиграть мировую войну, еще более актуальной, целесообразной и перспективной.
Коротко о рецепте преодоления беды, которая надвигается на всех нас.
- По соображениям здоровья Байден должен не только отказаться от своей кандидатуры, но и уйти в отставку с поста президента.
- Повышение до уровня президента значительно расширит электоральный потенциал нового кандидата Камалы Харрис.
- В первый день президент Харрис добавляет республиканский план победы Украины в свою предвыборную платформу как ключевой стратегический элемент.
- В серии речей Харрис позиционирует себя как лидера свободного мира, ведущего экзистенциальную битву с силами абсолютного зла. Она осуждает отвратительный "мирный план" Путина – Орбана – Трампа – Вэнса как заговор с целью уничтожения Украины.
- В тесной координации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами коалиции желающих она принимает все ключевые решения по доставке в Украину современной западной авиации и технических специалистов.
- В конце октября она с триумфом посещает Киев.