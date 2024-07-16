Ще є час врятувати світ
Трамп обрав своїм напарником сенатора Джей Ді Венса, лютого й патологічного ненависника України та ключового організатора нещодавньої п'ятимісячної блокади воєнних поставок Україні. Венс навряд чи принесе багато нових голосів у табір Трампа, а радше відштовхне деяких поміркованих виборців.
Актуально Джей Ді Венс – ворог України? Чому Трамп обрав його кандидатом у віцепрезиденти
Його призначення є особистим викликом впливовій групі республіканців Школи Рейгана (Маккол, Роджерс, Тернер), які виклали своє бачення війни у чудовому документі – "Proposed Plan for Victory in Ukraine".
Тож безглуздий, з погляду виборчих перспектив, вибір його напарника вкотре виявив таємничу психологічну залежність Трампа від деспота в Кремлі. Остання політична помилка Трампа робить мою ідею (висловлену попередній колонці) про те, як зупинити Трампа і, як наслідок, виграти світову війну, ще більш актуальною, доцільнішою та перспективнішою.
Коротко про рецепт подолання лиха, яке насувається на всіх нас.
- З міркувань здоров'я Байден повинен не тільки відмовитися від своєї кандидатури, але й піти у відставку з поста президента.
- Підвищення до рівня президентки значно розширить електоральний потенціал нової кандидатки Камали Гарріс.
- У перший день президентка Гарріс додає республіканський план перемоги України у свою передвиборчу платформу як ключовий стратегічний елемент.
- У серії промов Гарріс позиціює себе як лідерку вільного світу, що веде екзистенціальну битву з силами абсолютного зла. Вона засуджує огидний "мирний план" Путіна – Орбана – Трампа – Венса як змову з метою знищення України.
- У тісній координації з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими лідерами коаліції охочих вона приймає всі ключові рішення щодо доставки в Україну найсучаснішої західної авіації та технічних спеціалістів.
- Наприкінці жовтня вона з тріумфом відвідує Київ.