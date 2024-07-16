Ще є час врятувати світ

Трамп обрав своїм напарником сенатора Джей Ді Венса, лютого й патологічного ненависника України та ключового організатора нещодавньої п'ятимісячної блокади воєнних поставок Україні. Венс навряд чи принесе багато нових голосів у табір Трампа, а радше відштовхне деяких поміркованих виборців.

Актуально Джей Ді Венс – ворог України? Чому Трамп обрав його кандидатом у віцепрезиденти

Його призначення є особистим викликом впливовій групі республіканців Школи Рейгана (Маккол, Роджерс, Тернер), які виклали своє бачення війни у ​​чудовому документі – "Proposed Plan for Victory in Ukraine".

Тож безглуздий, з погляду виборчих перспектив, вибір його напарника вкотре виявив таємничу психологічну залежність Трампа від деспота в Кремлі. Остання політична помилка Трампа робить мою ідею (висловлену попередній колонці) про те, як зупинити Трампа і, як наслідок, виграти світову війну, ще більш актуальною, доцільнішою та перспективнішою.

Коротко про рецепт подолання лиха, яке насувається на всіх нас.