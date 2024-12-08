Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина"

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Что Ермак думает о встречах с командой Трампа

Так, глава Офиса заметил, что во время встречи с украинской делегацией в команде Трампа показали глубокое понимание в российско-украинской войне.

Могу вам сказать уже по собственному опыту – риторика во время компании и то, какая действительно позиция у этих чиновников, в том числе и у будущего вице-президента – это две большие разницы,

– указал он.

Ермак добавил, что это только начало. По его словам, это были ознакомительные встречи. Однако Украина точно договорилась работать – в том числе еще до инаугурации.

Ранее отмечалось, что в США украинская делегация представила общий план оборонной стратегии без детализации.

По информации CNN, встречи с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп планирует назначить спецпредставителем в делах по Украине, так и не состоялось. Источник издания подчеркнул, что он посещал Украину ранее и уже знаком с Ермаком, поэтому не было нужды во встрече в США.