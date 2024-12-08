По це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна"

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Що Єрмак думає про зустрічі з командою Трампа

Так, голова Офісу зауважив, що під час зустрічі з українською делегацією у команді Трампа показали глибоке розуміння в російсько-українській війні.

Можу вам сказати вже з власного досвіду – риторика під час компанії і те, яка дійсно позиція у цих посадовців, в тому числі і у майбутнього віцепрезидента – це дві великі різниці,

– вказав він.

Єрмак додав, що це тільки початок. За його словами, це були ознайомчі зустрічі. Однак Україна точно домовилася працювати – в тому числі ще до інаугурації.

Раніше зазначалося, що у США українська делегація представила загальний план оборонної стратегії без деталізації.

За інформацією CNN, зустрічі з Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп планує призначити спецпредставником в справах щодо України, так і не відбулося. Джерело видання підкреслило, що він відвідував Україну раніше і вже знайомий з Єрмаком, тому не було потреби в зустрічі у США.