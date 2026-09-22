О готовности поднять этот вопрос президент США Дональд Трамп заявил во время общения с представителями СМИ на встрече с Владимиром Зеленским. Журналисты напомнили о предыдущих обещаниях.

Что говорят в США

Журналисты спросили у Трампа, готов ли Вашингтон действительно поделиться лицензиями. В ответ американский лидер подтвердил, что эта тема будет на повестке дня переговоров с украинской стороной.

Это возможно, мы обсуждаем это и будем обсуждать это сейчас,

– отметил Трамп.

Он также отметил потенциал украинских оборонных производств, добавив, что стороны постоянно обсуждают этот вопрос.

После переговоров президент Владимир Зеленский подтвердил, что обсудил с Трампом подготовку к зиме.

Компания Raytheon готова. Мы попросили президента помочь нам ускорить этот процесс. Он положительно относится к вопросу лицензий,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что для производства вооружения для систем Patriot в Украине может потребоваться около года-полтора.

У нас будет Patriot, и нам нужно собственное производство этих ракет, даже если у нас будут собственные противобаллистические ракеты. Это одна из главных вещей, которые мы обсудили,

– отметил Зеленский.

Предыстория вопроса

Стоит заметить, что позиция Белого дома относительно передачи технологий неоднократно менялась. Еще в конце июля американский президент призвал быть "очень осторожными" с выдачей разрешений на изготовление перехватчиков. Тогда же, по данным западных СМИ, он отказал Киеву в просьбе предоставить сотни дополнительных готовых ракет из-за собственных потребностей американской армии на Ближнем Востоке.

Напомним, из-за истощения собственных арсеналов во время конфликта с Ираном США вынуждены задержать поставки систем Patriot союзникам на несколько лет.

На фоне этого острого дефицита рассматривались различные компромиссные варианты, в частности передача Украине лицензии на производство менее современных версий ракет или же частичная сборка компонентов на немецких заводах.