Дональд Трамп накануне выборов в Конгресс США продолжает искать точки соприкосновения с Владимиром Путиным, несмотря на критику его политики в отношении России. Особое внимание привлекли решения, касающиеся российского дизельного топлива и освобождения американского гражданина, принятые после очередных переговоров с Кремлем.

Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов в эфире 24 Канала высказал предположение, что Москва пытается добиться от американского президента как можно большего числа уступок до голосования 3 ноября. Он обратил внимание на возможную связь между экономическими решениями Вашингтона и результатами последней поездки Стива Виткоффа в Россию.

Кремль может торопиться с уступками Трампа

В США продолжается подготовка к выборам в Конгресс, результаты которых могут существенно повлиять на возможности Дональда Трампа проводить собственную политику. Жирнов отметил, что значительная часть американцев положительно относится к Украине и негативно воспринимает Россию, хотя это не обязательно означает поддержку неограниченной военной помощи.

Несмотря на такие настроения, Белый дом пошел на смягчение ограничений в отношении российского дизельного топлива. Экономическую целесообразность этого решения бывший сотрудник КГБ ставит под сомнение, ведь Соединенные Штаты имеют возможность обеспечивать свой рынок энергоносителями из других источников.

Одним из ближайших партнеров Вашингтона остается Канада, которая производит значительные объемы нефти и нефтепродуктов. Сами США также имеют развитую нефтяную отрасль, поэтому для увеличения предложения топлива на внутреннем рынке не обязательно договариваться именно с Москвой.

Соглашение о дизельном топливе не обеспечивает реального присутствия российского дизеля на рынке, но политически оно очень важно. Оно показывает, что Трамп накануне выборов фактически частично снимает санкции с Путина. Америка сама является крупнейшим производителем и экспортером нефти и нефтепродуктов. Но почему-то ему нужно было обязательно подписать договор с Путиным,

– отметил Жирнов.

Особенность этого решения заключается в его предвыборном характере. Американский президент пытается продемонстрировать избирателям экономические результаты своей политики, однако договоренности с Россией могут вызвать дополнительное недовольство среди противников сближения с Кремлем.

Жирнов не исключает, что за нынешними уступками стоит стремление Москвы воспользоваться ограниченным временем до американских выборов. Он предположил, что российское руководство уже готовится к возможному ослаблению политических позиций Трампа.

Такое ощущение, что ему поступил приказ из Москвы. Причем Москва, судя по всему, уже поставила крест на Трампе. Они, видимо, решили, что после 3 ноября этот человек станет отработанным материалом, поэтому за две недели нужно получить от него максимальное количество уступок,

– предположил бывший сотрудник КГБ.

Среди решений, в которых может быть заинтересован Кремль, Жирнов назвал дальнейшее ослабление санкций и сдерживание новых ограничений против России. В частности, он упомянул законодательную инициативу американского сенатора Линдси Грэма, которая предусматривает более жесткое экономическое давление на Москву.

Освобождение Хаббарда могло быть частью обмена

Очередные контакты Вашингтона с Кремлем состоялись после поездки американского спецпосланника Стива Виткоффа в Европу. Сначала он посетил Норвегию, где находился Владимир Зеленский и где европейские представители поддерживали украинскую позицию, а затем отправился в Россию на встречу с Путиным.

Реакция американского переговорщика на российского диктатора вызвала возмущение Жирнова. Даже после новых ударов по Украине Виткофф продолжал высказываться о Путине благосклонно, что бывший сотрудник КГБ считает показательным для нынешней политики администрации Трампа.

Виткофф поехал в Москву, встретился с Путиным. И мы снова увидели то же самое, что и раньше: ему вбивали путинских тараканов в голову, и он начал рассказывать, что Путин – большой гуманист. Это тоже можно было предвидеть,

– высказался Жирнов.

Накануне выборов Трампу нужны заметные достижения, которые можно представить американскому обществу как результат его переговорной политики. Жирнов ранее предполагал, что Белый дом может попытаться снизить цены на топливо, пообещать избирателям дополнительные выплаты или договориться с Москвой об освобождении американского гражданина.

Одним из предвыборных шагов он назвал заявление Трампа о возможных выплатах взрослым американцам по 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев. По мнению Жирнова, такой план должен был помочь президенту завоевать расположение избирателей, не предлагая деньги напрямую в обмен на голос.

Вскоре после переговоров Виткофф вернулся в США вместе с американцем Хаббардом, которого Россия удерживала в течение нескольких лет. Администрация Трампа представила освобождение гражданина как дипломатический успех и подчеркивала, что Путин якобы ничего не получил взамен.

Однако Жирнов обратил внимание на временную близость этого освобождения и договоренности о российских энергоносителях. Он предположил, что Кремль мог использовать возвращение американца, чтобы добиться выгодного для себя экономического решения от Вашингтона.

Трамп бесплатно подписал ему дизельное соглашение, а Путин бесплатно освободил этого заложника. Это называется обменом. То есть Трамп купил этого заложника за российский дизель,

– заявил Жирнов.

Он считает, что освобождение Хаббарда позволило Трампу продемонстрировать дипломатический результат перед выборами, тогда как Кремль получил важное для себя смягчение экономических ограничений.

Жирнов о дизельном соглашении Трампа: смотрите видео