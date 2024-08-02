Эпштейн назвал слабости Трампа, которые демократы могут использовать против него

Еще в 2016 году кампания Дональда Трампа усовершенствовала троллинг. Каждый раз, когда политик пытается атаковать других кандидатов, он придумывает прозвища, такие как "кривой Джо Байден" или "лев Тед Круз". Пока еще неизвестно, что Трамп придумал в отношении Камалы Харрис.

Таким образом экс-президент США пытается получить преимущество над своими соперниками. В то же время демократы и другие оппоненты даже внутри Республиканской партии являются более традиционными политиками. Как правило, они пытаются проводить обычные атаки. Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн сказал 24 Каналу, на каких слабостях Трампа они могут сосредоточиться.

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Что именно демократы могут использовать против Трампа

Уриэль Эпштейн рассказал, что демократы могут использовать против Дональда Трампа определенные аспекты из его личной жизни, которые бесспорно являются глубоко проблематичными. Говорится о том, что политик имел связь с порнозвездой, был женат несколько раз и изменял своим женам.

Кроме этого, члены Демократической партии могут сосредоточиться на атаках, направленных на политические позиции Трампа. То есть акцентировать на его симпатии к российскому диктатору Владимиру Путину. Также том, как он сначала хвастался ядерной кнопкой, сравнивая ее с той, которую имеет Ким Чен Ын, а потом рассказывал о своем восхищении главой КНДР.

Я считаю, что эти виды троллинга, которую демократы фактически переняли от кампании Трампа. В течение последней недели видим, что демократы достаточно эффективно используют эти стратегии, доминируя в значительной части разговоров в соцсетях,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

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Однако стоит отметить, что сеть Х принадлежит Илону Маску, который продемонстрировал сильную поддержку Дональду Трампу. Даже несмотря на то, что Маск на этой платформе наклоняет чашу весов в пользу Трампа, многие из этих троллинговых атак доминировали в последние дни. Будет интересно, смогут ли они сохранить этот импульс в течение следующих нескольких недель.