На фоне этих событий состоялись первые дебаты претендентов на пост президента США от Республиканской партии, которые Трамп проигнорировал. Журналист 24 Канала Алексей Печий анализирует планы Трампа и отношение республиканцев к Украине.

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Как Трамп стал первым президентом США, имеющим тюремное фото

Трамп превратил в шоу визит в тюрьму округа Фултон. Он сдался в тюрьму в Атланте, и его все же обвинили в тяжком преступлении, утверждая, что он участвовал в массовом преступном сговоре с целью незаконно упразднить его поражение на выборах в Джорджии в 2020 году.

Трампа задержали в тюрьме округа Фултон через 10 дней после того, как ему выдвинули обвинения по уже четвертому уголовному делу с марта – и второму, связанному с его вероятными попытками сорвать выборы 2020 года и остаться в Белом доме.

Казалось бы, Трамп сдался правоохранителям уже не в первый раз, но этот эпизод все же отличался. В этот раз на Трампа даже завели отдельную карточку заключенного и сделали так называемое "тюремное фото".

Трампу зафиксировали его рост и вес, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. В отличие от других арестованных, он был освобожден примерно через 20 минут под залог в размере 200 тысяч долларов, о котором было договорено ранее.

Фактически Трампу предъявлено 13 пунктов обвинения по делу о выборах в Джорджии, включая рэкет, склонение государственного служащего к нарушению присяги, сговор с целью выдать себя за государственного служащего, сговор с целью подделки документов и сговор с целью предоставления фальшивых документов.

Бывший президент отрицает любые правонарушения и описывает расследование как "политическую охоту на ведьм". Теперь Трампа ждет суд, который прокуроры планируют на октябрь, хотя команда Трампа просила вообще перенести все слушания на апрель 2026 года.

Трамп строит свою кампанию на основе того, что он якобы является жертвой

Похоже, что Трампу удается превратить свое заключение и преследование судом в целом на политическое шоу. Соответственно Трамп рассчитывает, что это может сыграть ему на руку в вопросе предстоящих выборов.

Трамп начинает строить свою кампанию именно на основе того, что он якобы является жертвой. Если посмотреть на рекламные кампании Джо Байдена и Дональда Трампа, то можно заметить интересную деталь.

В частности новая предвыборная кампания Байдена сосредоточена на том, как его политика помогла и продолжит помогать американцам.

В ней описывается борьба с COVID-19, понижение инфляции и уровня безработицы и так далее. А вот кампания Трампа построена на помощи одному человеку: Дональду Трампу.

В своей кампании Трамп делает акцент на том, что демократы во главе с Байденом пытаются его уничтожить, а потому надо положить конец путем переизбрания Трампа. И, к сожалению, это частично работает.

Что продемонстрировали дебаты среди Республиканской партии

Накануне прошли первые дебаты среди претендентов на кандидатство в президенты США от Республиканской партии.

Трамп эти дебаты проигнорировал и пошел на интервью к пропагандисту Такеру Карлсону, известному своей антиукраинской риторикой.

Это интервью было опубликовано на странице Карлсона в соцсетях и всего за сутки его просмотрели 250 млн зрителей.

Так что влияние на избирателей это точно будет иметь. Неудивительно, почему Трамп отказался от дебатов на Fox News. Сейчас его рейтинги действительно самые высокие среди всех претендентов.

Что касается дебатов, то анализировать их полностью нет смысла, поэтому следует обсудить позиции других кандидатов от Республиканской партии относительно войны России против Украины.

В дебатах приняли участие губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший посол в ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший вице-президент Майк Пенс, предприниматель Вивек Рамасвами и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Как республиканцы относятся к войне в Украине

Все эти кандидаты совсем по-разному относятся к Украине. В частности, Майк Пенс, Крис Кристи и Никки Хейли, наверное, наиболее благосклонны к Украине.

На дебатах они уверяли американцев, что стратегическое поражение России – задача национальной безопасности США. Соответственно, вся троица считает, что сохранение сильной военной поддержки Украины – это единственный правильный вариант.

Ведущие дебатов пытались найти ответ на вопрос, "а стоит ли и дальше помогать Украине?" На что Никки Хейли ответила следующее.

Вы хотите поговорить о том, что было предоставлено Украине? Меньше 3,5% нашего оборонного бюджета. Вот что получила от нас Украина. Если вы посмотрите на процент от общего ВВП, то 11 европейских стран дали больше, чем США,

– заявила она.

С другой стороны, есть и те, кто довольно критически относятся к дальнейшей помощи Украине, а некоторые и вовсе призывают прекратить помогать ВСУ, а направить ресурсы и даже армию США в Мексику.

К величайшему сожалению, именно губернатор Флориды Рон Десантис кричал о необходимости прекращения помощи Украине громче всего.

Рон Десантис, как и Трамп, уверяет, что российская агрессия – это вообще не приоритет для внешней политики США. Возможно, это вопрос второго или третьего порядка.

Исходя из этой логики, Десантис, как и Трамп, призвал переложить бремя помощи Украине на Европу. Мол, пусть ЕС помогает Украине, а США будут выполнять другие миссии.

То, на какие именно миссии Десантис предлагает сосредоточить внимание США, вызывает удивление. На вопрос, следует ли отправлять американские войска в Украину в случае необходимости, Десантис заявил, что вместо этого, если он станет президентом, он сразу же направит американские войска в Мексику для борьбы с наркокартелями. И такие идеи, как оказалось, все больше поддерживаются республиканцами.

Другая часть участников дебатов в большинстве своем занимала показательно нейтральную, а иногда и довольно странную позицию по отношению к Украине. Здесь следует выделить громкого популиста Вивека Рамасвами. Он выступает против помощи Украине, но объяснить почему именно – не может.

Хотя стоит помнить, что на праймериз все кандидаты будут говорить о том, что хотят услышать избиратели, а часть избирателей Республиканской партии, к сожалению, против дальнейшей помощи Украине.

Впрочем, не факт, что именно так они и будут себя вести в случае победы на выборах. Хотя, честно говоря, все они очень сильно отстают от Трампа.

Результаты дебатов