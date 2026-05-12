Начинающий орнитолог: Трамп испугался птички, потому что перепутал ее с дроном

Во время публичного выступления президент США испугался неизвестного объекта в воздухе. Им оказалась обычная птица.

Видео с эпизодом опубликовал у себя государственный аккаунт быстрого реагирования Белого дома.

Что известно об инциденте с Трампом?

Президент США Дональд Трамп выступал перед публикой, как вдруг, увидев что-то в небе, испугался. Через секунду Трамп успокоился, рассказал присутствующим, что это всего-навсего птичка и что он подумал, будто это летит дрон. Публика взорвалась смехом.

Их сейчас делают во всех возможных размерах. И, как вы, наверняка, слышали, они могут быть очень разрушительными,

– добавил президент США.

