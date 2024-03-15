Важно, чтобы Трампа окружали правильные люди с проукраинскими интересами. Среди окружения Трампа есть люди, которые понимают важность предоставления Украине помощи – об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.
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Чего ожидать от Трампа
Трамп является "покровителем" многих политиков, одним из самых преданных его сторонников является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Именно круг единомышленников Трампа позволяет ему формировать свои политические принципы.
"Орбан говорит голосом Путина. Он его друг и будет говорить все, чтобы поддержать своего "мастера". У Трампа нет никакой философии. Все, что он делает – это то, что ему выгодно. Если его будут окружать такие люди, как Орбан – тогда Трамп станет большим риском для Украины", – отметил Эпштейн.
Альтернативный вариант
В то же время часть республиканцев выступает за усиление поддержки Украины. Если они возьмут дело в свои руки и смогут повлиять на Трампа – тот может изменить свое мнение. Хотя риск останется до сих пор.
"Среди республиканцев и близкого окружения Трампа все же есть люди, которые понимают, что Украина важна и то, что Россия не союзник, а враг. Если эти люди смогут как-то повлиять на Трампа, тогда он может не на 100% пойти в эту сторону (антиукраинскую – 24 Канал)", – прокомментировал исполнительный директор.
Все же, стоит ожидать различных моментов. Если все же позиция Трампа будет антиукраинской – стоит стараться минимизировать эту потерю и держать курс на Европу, чтобы она еще больше поддерживала Украину.
Встреча Трампа и Орбана: что известно
- Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США и поделился его "планами по Украине". Он заявил, что Трамп якобы не собирается давать Украине "ни копейки".
- Владимир Зеленький напомнил миру, что Венгрия ведет опасную игру, которая может обернуться опасностью для нее самой.
- Президент США Джо Байден выразил свое возмущение относительно встречи Трампа с премьер-министром Венгрии. Он добавил, что "видит будущее, где мы будем защищать демократию, а не преуменьшать ее".