Трамп може зробити більше, – Зеленський висловив очікування від переговорів у США

Зеленський заявив про необхідність більшого залучення США до припинення війни через велику кількість втрат. На його думку, допомога ЄС здатна спонукати Володимира Путіна до переговорів, однак саме американці можуть зробити більше.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.

Як Зеленський висловився про роль США у переговорах?

Глава держави звернув увагу на критичну потребу в активніших діях з боку Вашингтона.

Я думаю, що Трамп може зробити більше, і він повинен зробити більше, бо втрат занадто багато,

– підкреслив Зеленський.

На його думку, оборонна та фінансова допомога від Європейського Союзу є важливим фактором, який може спонукати путіна до початку переговорного процесу.

Водночас саме американська сторона володіє інструментами для суттєвішого впливу на перебіг подій.

Склад української делегації на переговорах у США

Також з'явилися деталі щодо учасників майбутніх зустрічей у Вашингтоні. На попередньо анонсовані Зеленським переговори у США поїдуть Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов і Сергій Кислиця.

Ключовими темами майбутніх зустрічей у Сполучених Штатах залишаються посилення підтримки України та обговорення подальших кроків для завершення війни.