Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.

Як Зеленський висловився про роль США у переговорах?

Глава держави звернув увагу на критичну потребу в активніших діях з боку Вашингтона.

Я думаю, що Трамп може зробити більше, і він повинен зробити більше, бо втрат занадто багато,

– підкреслив Зеленський.

На його думку, оборонна та фінансова допомога від Європейського Союзу є важливим фактором, який може спонукати путіна до початку переговорного процесу.

Водночас саме американська сторона володіє інструментами для суттєвішого впливу на перебіг подій.

Склад української делегації на переговорах у США

Також з'явилися деталі щодо учасників майбутніх зустрічей у Вашингтоні. На попередньо анонсовані Зеленським переговори у США поїдуть Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов і Сергій Кислиця.

Ключовими темами майбутніх зустрічей у Сполучених Штатах залишаються посилення підтримки України та обговорення подальших кроків для завершення війни.