Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн сказал 24 Каналу, что нужно ориентироваться не на заявления политических деятелей, а на их действия. Поступки республиканцев за время войны России против Украины были довольно "красноречивыми".

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Изоляционизм – опаснее

Напомним, что именно представители Республиканской партии и лично Джонсон препятствовали в течение нескольких месяцев выделению Украине помощи от США. Впоследствии спикера убедили в том, что эту поддержку необходимо предоставить.

Также нужно обратить внимание на того, кого Трамп объявил вице-президентом – Джей Ди Венса.

Ранее он заявлял, что ему "плевать на Украину." Трамп не выбирал бы кандидата на эту должность, который так высказывался, если бы это не имело хоть какое-то влияние на его мировоззрение,

– подчеркнул он.

Такие сомнительные личности как журналист Такер Карлсон, миллиардеры Дэвид Сакс и Илон Маск очень влияют на Трампа. Они втроем вместе с одним из сыновей Трампа убедили его в том, чтобы он выбрал Вэнса вице-президентом.

В то же время администрация Джозефа Байдена прилагала недостаточно усилий, чтобы предоставить достаточную помощь Украине.

Хотя сейчас существует большая угроза – это изоляционизм. С одной стороны демократы очень боятся эскалации и это останавливает их делать, то что нужно. С другой стороны республиканцы считают, что США должны изолировать себя и отвернуться от всего мира. Между этими двумя мировоззрениями, изоляционизм – опаснее,

– уверен Уриэль Эпштейн.

Обратите внимание! Майк Джонсон уверен, что Трамп способен завершить войну между Россией и Украиной, продемонстрировав силу. Спикер Палаты представителей отметил, что Трамп может сделать телефонный звонок и "выдвинуть угрозы и требования" противникам во всем мире, ведь они боятся экс-президента.