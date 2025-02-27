Сторонники Трампа хотят изменить Конституцию США, чтобы тот мог баллотироваться на третий срок

Сторонники Трампа создали так называемый "Проект третьего срока", предусматривающий конституционные изменения в США, чтобы позволить Трампу баллотироваться в третий раз. В настоящее время путь в Белый дом в 2028 для Трампа закрыт.

Изменить конституцию США очень сложно, но не невозможно, что многих настораживает. Об этом сообщает 24 Канал с насылкой на NBC News.

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Что известно о "Проекте третьего срока"

Сторонники Трампа начинают кампанию по изменению Конституции США, чтобы он мог баллотироваться в президенты на третий срок.

Трамп еще во время своей предвыборной кампании и с момента победы на выборах говорил, что готов служить народу еще раз.

Поклонники Diehard не испугались, надеясь преодолеть это не так уж малое препятствие.

Плакат, показан на Консервативной политической конференции за пределами Вашингтона, округ Колумбия, в выходные, имел надпись "Проект третьего термина" и показывал Трампа в одежде императора Юлия Цезаря. "За Трампа 2028... и дальше!" написано там.



Плакат с проектом третьего термина Трампа / NBC News

Одним из организаторов движения, 37-летний Шейн Трехо из Мичигана, объяснил, что главная цель инициативы – убедить консервативных республиканцев поддержать конституционную поправку, которую в прошлом месяце внес в Конгресс союзник Трампа, конгрессмен Энди Оглз (штат Теннесси).

Резолюция Оглза предполагает увеличение президентского срока с восьми до 12 лет. Если Трамп победит на 2028 году, он сможет остаться в должности до 2033 года, когда ему исполнится 86 лет.

Мы хотим, чтобы Трамп был в 28 году. Вот что они терпеть не могут. Такой человек, как Трамп, появляется всего один или два раза в истории страны. Мы хотим Трампа!

– сказал Стив Беннон, поклонник движения MAGA и старший советник Белого дома во время первого срока Трампа.

Хочет ли Трамп третьего срока

После победы на выборах в ноябре Дональд Трамп встретился с республиканцами Палаты представителей и загадочно заявил: "Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова, если вы не скажете: "Он так хорош, что нам нужно придумать что-нибудь другое".

Эту фразу можно воспринимать как шутку, а можно – как намек на возможность перемен. Одно очевидно: он не исключает такой перспективы.

Во время встречи с республиканцами Палаты представителей в Южной Флориде в прошлом месяце Трамп спросил: "Разрешено ли мне баллотироваться снова?"

Нет никаких аргументов относительно того, что президент Трамп может быть снова избран на пост президента,

– сказал Дж. Майкл Луттиг, судья федерального апелляционного суда в отставке

Шейн Трехо, организатор движения за изменение Конституции, считает, что инициатива имеет шансы на успех.

Мы верим, что если этого потребует общественность, он выступит и отслужит свой третий срок. Это может быть реальным шансом не просто изменить некоторые правила из-за исполнительного приказа. Исполнительные предписания можно быстро отменить. Это может стать существенным способом для Трампа изменить будущее страны для будущих поколений.,

– сказал Трехо.

Причины для Трампа говорить о третьем сроке могут быть и не столь страшными.

"Он руководит Конгрессом со страхом, поэтому, если есть хотя бы отдаленный шанс, что он сможет остаться у власти, они останутся в очереди",– сказал Майкл ДюХейм, бывший представитель Национального комитета Республиканской партии.

Впрочем, Трамп не комментирует возможность выдвижения Джей Ди Вэнса на следующих выборах. На вопрос, поддерживает ли он его, Трамп сказал, что говорить об этом еще рано. Сам Вэнс поддержал слова президента и подтвердил, что пока не время об этом говорить.

Реакция Белого дома и республиканцев

Белый дом не комментирует, поддерживает ли Трамп конституционную инициативу его сторонников. Среди республиканцев и бывших советников Трампа мнения разделились. Некоторые уверены, что он только дразнит оппонентов, заставляя их нервничать.

Президент Трамп шутит о третьем сроке– это все равно, что шеф-повар шутит об установке звезды Мишлен в своем ресторане – очевидно, этого не происходит, но интересно наблюдать, как критики теряют разум из-за этого,

– сказал NBC News Брэд Парскейл, руководитель кампании Трампа в 2020 году.

Однако есть и те, кто считает, что если юридически будет создана возможность для третьего срока, Трамп ею воспользуется.

Для этого требуется конституционная поправка, но давайте не будем забывать, что в Конституцию были внесены изменения, которые ограничивают сроки, и это можно отменить,

– сказала в интервью Дженна Эллис, адвокат кампании Трампа в 2020 году.

Насколько реально изменить Конституцию США

Для внесения поправки в Конституцию США существуют два механизма, оба – крайне сложны.

Поддержка Конгресса – две трети голосов в Палате представителей и Сенате, а затем ратификация тремя четвертями штатов (38 из 50). Учитывая нынешнее расписание сил в Конгрессе и политическое напряжение в стране, этот вариант практически невозможен. Конституционный съезд штатов – если 34 штата согласятся, они могут инициировать общенациональный конституционный съезд по внесению поправок. Однако даже после этого три четверти штатов должны утвердить изменения.

Причина, почему мы имеем наименьшее количество поправок среди других подобных конституций, заключается в том, что изменить Конституцию почти невозможно, потому что мы не можем заставить 34-38 штатов согласиться. Это очень, очень большое препятствие,

– сказала Виктория Норс, профессор Джорджтаунского права.

С двух путей конституционный съезд может быть единственным реалистическим средством потенциального продолжения президентства Трампа. Это из-за состава штатов. Цифры, подсчитаны Национальной конференцией законодательного собрания штатов, показывают, что 57% этих органов контролируются республиканцами, только 37% – демократами.

Дженна Эллис говорит, что фактически такая идея "не выходит за пределы возможного".