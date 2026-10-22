Трамп может "выкрутить руки" Украине: Федоров о замысле Путина и хаосе в Вашингтоне

Юрий Федоров объяснил возможные причины сбоев в разведывательных данных США, риски встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина, а также почему Вашингтон может усилить давление на Украину ради политического успеха.

После очередного ракетного удара по Киеву, в результате которого погибла 21-летняя девушка, украинская сторона вновь сообщила об отсутствии предупреждения со стороны США о баллистической атаке. В то же время появилась информация о возможной встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на которой может обсуждаться завершение войны без участия Украины.

Военно-политический эксперт Юрий Федоров в эфире 24 Канала объяснил, почему в американском руководстве могут возникать противоречия по поводу поддержки Киева и какую роль Китай способен сыграть на возможном саммите. Он также предположил, что Трамп будет пытаться добиться уступок от Украины, чтобы продемонстрировать внешнеполитический успех после неудач на Ближнем Востоке.

Предупреждение о баллистических ракетах

Владимир Зеленский и представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщили, что перед последней баллистической атакой Украина не получила необходимого предупреждения от американских партнеров. Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснял аналогичные проблемы программным сбоем и отрицал, что Вашингтон намеренно прекратил передачу разведданных.

В то же время обмен информацией охватывает гораздо больше, чем сообщения о ракетных пусках. Американские спецслужбы передают различные разведывательные сведения, точный перечень которых засекречен, поэтому установить объем нынешнего сотрудничества невозможно.

Особое значение для Украины имеют данные о запуске баллистических ракет и траектории их полета. Они позволяют заранее определить вероятный район удара и объявить воздушную тревогу там, где существует наибольшая угроза.

Время подлета баллистических ракет очень мало. Если говорить о Киеве и ракетах "Искандер", это может быть одна-две минуты. За это время кто-то успеет добраться до укрытия, а кто-то нет. Но у людей должна быть хотя бы возможность спастись,

– пояснил Федоров.

Зеленский ранее заявлял о возобновлении обмена соответствующей информацией, однако после новой атаки вновь появились сообщения об отсутствии предупреждения. Причины таких сбоев остаются непонятными, а объяснение о технической неисправности не дает ответа, могут ли подобные ситуации повторяться.

Федоров предполагает, что проблема может быть связана не только с работой соответствующих систем, но и с противоречиями внутри американской администрации. Различные группы чиновников могут по-разному оценивать необходимость дальнейшей поддержки Украины и допустимость уступок Кремлю.

На мой взгляд, в Вашингтоне нет четкой позиции, как действовать в этой сфере: что передавать Украине, а что нет. Видимо, разные группы, в частности в ближайшем окружении Дональда Трампа, придерживаются разных взглядов. Вероятно, сам Трамп не очень понимает, что ему делать дальше и как себя вести,

– предположил военно-политический эксперт.

Одним из самых влиятельных представителей администрации Федоров считает Марко Рубио. По его мнению, госсекретарь принадлежит к группе чиновников, которые не заинтересованы в ослаблении Украины ради договоренностей с Россией.

Подобной позиции, по оценке эксперта, придерживается и часть американского государственного аппарата и военного командования. Это создает дополнительный противовес политикам, выступающим за быстрое урегулирование войны путем уступок Москве.

Значительная часть государственного аппарата Соединенных Штатов и высшего военного руководства выступает против попыток умиротворения России. Они считают, что необходимо создавать серьезные средства сдерживания российской агрессии и не отступать от стратегической позиции, которой США придерживаются еще с 1946 года,

– отметил Федоров.

Дополнительную неопределенность создают промежуточные выборы в Конгресс США. Федоров предполагает, что республиканцы могут потерпеть поражение, а Трампу придется сосредоточиться на сохранении собственного политического влияния перед началом работы нового состава Конгресса 3 января.

При таком сценарии американский президент может уделять больше внимания внутренней политике, чем масштабным международным инициативам.

Саммит Путина, Трампа и Си

По сообщению The Wall Street Journal, Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином без участия Владимира Зеленского. Кремль может попытаться использовать такой формат для продвижения собственного видения завершения войны, рассчитывая на договоренности между крупнейшими мировыми игроками.

Федоров не исключает проведения такого саммита. По его предположению, российский диктатор вряд ли выдвигал бы соответствующее предложение, не имея хотя бы предварительного понимания позиции китайского руководства.

Вряд ли Путин предложил бы Трампу такой вариант, если бы принципиально не договорился с Си Цзиньпином. Он не стал бы рисковать и говорить от имени китайского руководства, если бы не получил на это согласия Пекина,

– считает Федоров.

Одним из возможных периодов для встречи эксперт назвал 17–18 ноября, связав эти даты с международными мероприятиями в Китае. Однако участие Трампа и окончательный формат переговоров остаются неопределенными, в частности из-за внутриполитической ситуации в США.

Даже если Пекин согласится на трехстороннюю встречу, это не будет означать поддержки российских требований. Китай может использовать переговоры для усиления собственной дипломатической роли, поскольку интересы Москвы и Пекина в отношении войны не полностью совпадают.

В чем здесь опасность для Путина? Си Цзиньпин может согласиться на такую встречу, понимая, что будет играть главную роль – роль арбитра между Путиным и Трампом. И тогда китайскому лидеру придется публично изложить свою позицию и каким-то образом ее реализовывать,

– пояснил военно-политический эксперт.

Федоров проводит различие между реальными интересами китайского руководства и его официальными дипломатическими заявлениями. По его мнению, Пекин получает дополнительные рычаги влияния на Россию, США и частично на Европу, пока война продолжается, но в то же время заинтересован в недопущении опасной эскалации, прежде всего применения ядерного оружия.

Официальная позиция Китая изложена в мирном плане 2023 года. Документ содержит положения об уважении суверенитета и территориальной целостности государств, прекращении боевых действий, начале переговоров, снижении ядерных рисков и возобновлении поставок зерна через Черное море.

Для Москвы эти принципы противоречат требованиям закрепить оккупацию украинских территорий и ограничить независимость Украины. При этом Пекин продолжает ссылаться на свой мирный документ и не демонстрирует готовности официально отказаться от его положений.

Китайские дипломаты постоянно заявляют, что исходят именно из этого плана. У Китая нет оснований от него отказываться. Си Цзиньпин так или иначе будет повторять основные принципы, а для России они сейчас малопригодны и противоречат реальной позиции Кремля, который не хочет прекращать войну,

– подчеркнул Федоров.

Положение о территориальной целостности эксперт трактует как аргумент в пользу восстановления международно признанных границ Украины 1991 года. В то же время сам китайский план прямо не устанавливает механизма возвращения оккупированных территорий, поэтому общие дипломатические принципы Пекина не означают автоматической поддержки всех украинских требований.

Возможная встреча имеет для Путина и политическое значение. Участие в переговорах наряду с лидерами США и Китая позволило бы ему представить себя одним из ключевых участников решения глобальных проблем, а также продемонстрировать поддержку Трампа в сложный для него внутриполитический период.

Это предложение Путина – попытка помочь Трампу в условиях внутриполитического кризиса и одновременно продемонстрировать собственную значимость. Мол, посмотрите, я сижу вместе с двумя ведущими мировыми лидерами и решаю глобальные проблемы. Это Путину очень льстит,

– отметил эксперт.

Однако даже договоренности между тремя государствами не гарантируют прекращения боевых действий. Владимир Зеленский уже продемонстрировал нежелание соглашаться на навязанные Украине условия, а европейские государства имеют собственную позицию относительно будущей безопасности континента.

Без Украины любые разговоры о мирном урегулировании вообще бессмысленны. Зеленский достаточно четко показал, что не собирается идти на поводу у Соединенных Штатов. И без Европы решать вопрос о прекращении войны также невозможно, потому что от ее позиции зависит очень многое,

– подчеркнул Федоров.

Европейские партнеры продолжают играть важную роль в военной и финансовой поддержке Украины. Поэтому даже громкий трехсторонний саммит не заменит необходимости договариваться с Киевом и учитывать позицию стран, от которых будет зависеть выполнение возможных решений.

Давление Трампа на Украину

Дональд Трамп стремится добиться заметного результата в международной политике, который мог бы укрепить его позиции среди американских избирателей. Федоров связывает это с последствиями военной кампании против Ирана и трудностями Вашингтона на Ближнем Востоке.

По его мнению, США и Израиль нанесли Ирану значительные потери, в частности в военной инфраструктуре и руководстве. Однако решение Трампа прекратить боевые действия в начале апреля, когда кампания еще могла продолжаться, эксперт оценивает как ошибку.

Трамп мог бы говорить, что он победитель, но оказался неспособным выиграть эту войну. Вместо того чтобы продолжать боевые действия, он остановил их в надежде заключить соглашение. Иранское руководство расценило это как проявление слабости,

– считает Федоров.

В отличие от ближневосточного направления, завершение российско-украинской войны могло бы стать для Трампа политически значимым достижением. Однако Кремль не демонстрирует готовности отказываться от своих требований, и это существенно затрудняет возможность скорейших договоренностей.

Трампу нужен успех. А единственный успех, который он сейчас видит, – это прекращение войны в Украине. Но Путин не собирается прекращать войну, и в Вашингтоне это прекрасно понимают,

– пояснил военно-политический эксперт.

В американской администрации гораздо больше возможностей влиять на Киев посредством военной и политической поддержки, чем заставить Россию добровольно отказаться от своих планов. Федоров предполагает, что именно эта разница может определять дальнейшую тактику Белого дома.

Тогда остается попытаться выкрутить руки Украине как более слабой стороне конфликта и заставить ее принять условия России. Но в Украине оказалось достаточно жесткое и принципиальное руководство, которое сказало: нет, мы на это не пойдем,

– подчеркнул Федоров.

Владимир Зеленский продолжает отстаивать украинскую позицию, опираясь, в частности, на поддержку европейских государств. Из-за этого политическое давление Вашингтона пока не привело к согласию Киева на российские условия завершения войны.

Одним из самых жестких возможных решений Трампа эксперт называет полное прекращение американской помощи Украине. Однако такой шаг может иметь серьезные внутриполитические последствия, ведь поддержка украинцев сохраняется среди значительной части американского общества.

Трамп может пойти на очень резкие шаги, например заявить, что Соединенные Штаты больше вообще не будут помогать Украине. Но от 60 до 70 процентов американских респондентов поддерживают Украину, а не Россию. Если он пойдет на такой шаг, его рейтинг может упасть еще больше,

– предположил военно-политический эксперт.

Возможное сокращение военной помощи не обязательно станет для Трампа путем к желаемому политическому результату. Украина продолжает рассчитывать на европейскую поддержку, тогда как самому американскому президенту придется учитывать реакцию собственных избирателей на дальнейшие решения по поводу войны.

Трамп хочет выкрутить руки Украине ради собственного успеха: смотрите видео