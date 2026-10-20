Превратится в "хромую утку": политолог предупредил об угрозе импичмента Трампа

За две недели до выборов в США Дональд Трамп оказался перед угрозой стремительной потери влияния. Эксперт предупредил, что обновленный Конгресс превратит его в "хромую утку" и запустит импичмент.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Максим Несвитайлов. По его словам, хотя обновленный состав Палаты представителей и Сената приступит к работе только в январе, необратимые политические процессы начнутся сразу после дня голосования.

Почему республиканцы отвернутся от Трампа

Максим Несвитайлов отметил, что после выборов в январе, когда к работе приступит обновленный состав Конгресса и Сената, республиканцы, которые не будут зависеть от Трампа, смогут действовать более автономно.

Эксперт отмечает, что они перестанут бояться его влияния и будут голосовать в соответствии со своими убеждениями, что зачастую противоречит желаниям самого Трампа. К тому же высокая вероятность перехода Палаты представителей под контроль оппонентов и более прочные позиции демократов в Сенате только усилят давление.

По словам Несвитайлова, сразу после выборов для Трампа начнется "плохая история" – запуск расследований, которые могут привести к процедуре импичмента.

Трамп, хотя и не проиграл пока президентские выборы, но превратится в "хромую утку", потому что уже начнутся расследования, которые приведут к импичменту, к началу этой процедуры,

– подчеркнул эксперт.

Это будет означать резкую утрату политического веса и контроля над административными процессами.

Даже в Республиканской партии прогнозируется ослабление его авторитета, поскольку партийные элиты начнут дистанцироваться от политика, чьи крылья, по метафорическому выражению эксперта, начнут "обрезать под самый корень".

Угрожает ли Трампу импичмент: смотрите видео 24 Канала

Ранее аналитики отмечали, что в случае получения демократами большинства в нижней палате для республиканца могут возникнуть проблемы с утверждением бюджета и блокированием ключевых правительственных решений.