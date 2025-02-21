Трамп может приехать в Москву на 9 мая и встретиться с Путиным, – Le Point

Дональд Трамп может приехать в Москву и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Как пишут в СМИ, пригласить президента США могут в сакральный для России день – 9 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Point.

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СМИ заявили о возможном визите Трампа в Москву

Французское издание Le Point пишет, что 9 мая для Путина и России – сакральный и буквально самый важный день в году. На день "победы" Кремль традиционно приглашает лидеров разных стран, а российский диктатор – выступает с важной "победоносной" речью.

Как утверждают источники французского издания, в этом году на 9 мая в Москву могут пригласить и Дональда Трампа. Источники Le Point утверждают, что 9 мая США и Россия могут праздновать не столько 9 мая, сколько их совместное "соглашение в мирных переговорах по Украине".

Если все пойдет хорошо для них и для их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем их триумфа, триумфа прежде всего Путина,

– пишут французские журналисты.

Кроме того, в СМИ также пишут, что согласно плану спецпредставителя США Кита Келлога, война якобы может завершиться 9 мая.

Справка. Le Point – это французский еженедельник, который основали в 1972 году. Издание неоднократно оказывалось в центре скандалов. Так, в 2015 году издание провело интервью, в котором исказили факты.



Кроме того, в 2013 году Le Point опубликовал фотографию полуобнаженной Гульнары Каримовой – старшей дочери президента Узбекистана Ислама Каримова с одной из публичных вечеринок в 2011 году.

Пока ни одного официального подтверждения или опровержения информации в СМИ не было ни от США, ни от России.

Ранее Дональд Трамп признал, что Россия напала на Украину. В то же время он отметил, что Москву можно было "легко отговорить от войны".