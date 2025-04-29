Политолог, кандидат политических наук Иван Преображенский в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что главу Кремля постепенно можно принудить к 30-дневному перемирию, хотя и сомнительно, что он его будет соблюдать. Этот этап можно наступить летом 2025 года.

Смотрите также Трамп уже в полушаге от этого: что может побудить США к более жестким решениям по России

Какой вариант поведения Трампа более вероятен?

Президент США, как отметил политолог, в дальнейшем может выбрать один из трех сценариев поведения. Первый заключается в том, что он выйдет из переговорного процесса. Второй: начнет предоставлять или продавать Украине оружие, не ослаблять санкционное давление с России. Третий: пойдет на уступки главе Кремля.

"Все три варианта являются реалистичными, пока непонятно какой из них выберет Трамп. Более вероятный – это выход США полностью из переговорного процесса, но они не будут в полной мере отменять санкции в отношении Кремля", – считает Преображенский.

Американский лидер, по словам политолога, будет делать вид, что все вокруг него глупые, что Украина, Россия и ЕС мешают ему заключить мирное соглашение. Типа США хотели спасти их, те не согласились, поэтому они будут в дальнейшем заниматься своими делами.

Кандидат политических наук предположил, что военную технику и снаряды Трамп будет продолжать продавать Украине, чтобы не портить окончательно отношения не столько с нашим государством, как с Европейским Союзом. Тогда никакого нового потепления у него с Путиным не будет, но и резкого охлаждения и усиления санкций тоже.

Вероятность того, что проиграется первый сценарий – 40%, два других – 30%,

– озвучил Преображенский.

Политолог не исключает, что Трамп может выбрать другой вариант и развернуться в сторону тесного сотрудничества с Путиным. Ему могут понравиться предложения, которые нашептывает Кирилл Дмитриев, обещая мощные бизнес-проекты. Тогда российский диктатор благодаря американским инвестициям действительно получит шанс завершить временно на несколько лет агрессию против Украины без экономических потерь.

Российская экономика нуждается в инвестициях, если США их дадут, то она выйдет из милитаризованного положения. Без серьезных денежных вложений сделать это сама она не сможет,

– подчеркнул Преображенский.

По словам политолога, может быть и так, что Трамп усилит санкции против России, сохранит в определенной форме бесплатную поддержку Украины, тем самым не будет разрывать отношения с европейцами. Одновременно с этим будет стремиться достичь своей цели – заключить соглашение об украинских полезных ископаемых.

Тогда инвестиции постепенно будут поступать в Украину и это поспособствует ее послевоенному восстановлению. Соответственно, Трамп будет добиваться от России остановить боевые действия. По мнению политолога, у главы Кремля есть продуманный план, когда он будет в определенный период выдвигать дополнительные требования, а потом снова соглашаться на условия Трампа.