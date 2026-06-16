Советник Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил "24 каналу", что Украина предлагает для этого реалистичный план.

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Способен ли Трамп заставить Россию прекратить войну?

Пока Трамп ограничивается словами о "хороших разговорах" и шаге к миру, Путин вновь атакует Украину, а российская пропаганда заявляет, что никто не может повлиять на СВО. Однако реальность показывает другое — Украина эффективно наносит ответные удары, а страх и экономические проблемы в России очевидны даже на бытовом уровне.

Трамп 37 раз объявлял о "суперкрутом разговоре" — это его стиль: много говорить и активно работать в информационном поле. Но сравнение того, что было в начале войны на Ближнем Востоке, и того, что получилось в итоге, говорит само за себя,

– сказал Подоляк.

Похвала в адрес Путина только вредит электоральным позициям его партии накануне выборов в Конгресс и подрывает его репутацию в Европе. Чтобы сохранить глобальное влияние и укрепить позиции, Трампу нужно не защищать, а дожать Путина, чтобы заставить Россию реально положить конец войне.

У российского диктатора нет никаких осмысленных целей — только убивать и разрушать, что является классической захватнической агрессией. В свою очередь Украина предлагает конкретный план: остановка по линии фронта, переговоры с представителями Европы и США и надежные гарантии безопасности.

"Россия сейчас сознательно и целенаправленно ведет войну исключительно против гражданского населения — и будет считать, что так можно действовать дальше, пока нет последствий", — сказал Подоляк.

Как поддержка Украины влияет на глобальный авторитет США?

Также Трамп назвал эту войну самой абсурдной со времён Второй мировой и пообещал сделать всё возможное, чтобы остановить гибель тысяч людей каждый месяц. При этом он объяснил сложность ситуации "взаимной неприязнью лидеров".

По словам Подоляка, Трамп уже не впервые говорит о потерях и обещает "сделать всё", но слова без действий не меняют ситуацию, а инструменты давления на Россию у США есть, и Россия их боится. Объяснять войну "взаимной неприязнью лидеров" — ошибочная концепция: это классическая захватническая агрессия, и антипатия Зеленского к Путину является не причиной войны, а абсолютно естественной реакцией на вторжение в страну.

По мнению политика, давление на Россию и поддержка Украины станут сигналом для всего мира о том, что США надежно стоят за своими союзниками. Именно это и является путем для Вашингтона вернуть монопольное доминирование в глобальной политике.

Зеленский последовательно и осторожно обсуждает все эти шаги с Трампом, и сегодня ситуация уже иная, чем год назад — и в США, и в Европе растёт понимание того, что агрессию нужно завершать правильно. Ведь если закончить неправильно — она просто продолжится в другом формате и снова перейдет в горячую фазу,

– подчеркнул Подоляк.

Что нужно сделать США, чтобы заставить Россию пойти на мир: смотрите в видео

Что еще известно о позиции США относительно мира в Украине?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна заключить мирное соглашение с Украиной, назвав текущие потери обеих сторон "безумием". Об этой позиции он уже сообщил Путину во время телефонного разговора 14 июня.

Трамп также анонсировал встречу с Зеленским во время саммита G7. Эксперты предполагают, что подобные заявления могут указывать на изменение стратегии Вашингтона в отношении путей достижения перемирия в войне.