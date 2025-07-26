Американский политолог, ветеран-республиканец Стивен Мур рассказал 24 Каналу, что недавно встречался с Линдси Грэмом, который сказал ему, что окружение Трампа меняется. Но надо понимать, что отношения Украины с лидером США могут быть как на "американских горках", ведь вокруг него, как и раньше, есть сторонники и противники Киева.

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Почему отношение США к Украине меняется?

Стивен Мур подчеркнул, что те, кто в окружении Трампа не поддерживает Украину, постепенно теряют влияние. Важно не давать им новых поводов для давления на американского президента относительно отмены поддержки украинцев.

К сожалению, шаг Владимира Зеленского связан с изменением статуса НАБУ дал таким людям аргументы и это вернуло их в дискуссию (о важности отменить помощь Украине – 24 Канал),

– подчеркнул он.

По мнению американского политолога, несмотря на успехи сторонников Украины, Дональд Трамп снова может прислушаться к их оппонентам, хотя до недавнего времени они уже отошли на второй план. Это усложняет ситуацию по усилению поддержки Украины со стороны США.

Напомним, 22 июля 2025 года вступил в силу закон №12414, который, по оценкам экспертов и международного сообщества, фактически угрожает независимости НАБУ и САП. В ответ на критику, включая реакцию ЕС, президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект, имеющий целью укрепить полномочия антикоррупционных органов. Этот документ призван обеспечить реальную автономию НАБУ и САП и снизить риски политического влияния.