Американський політолог, ветеран-республіканець Стівен Мур розповів 24 Каналу, що нещодавно зустрічався з Ліндсі Гремом, який сказав йому, що оточення Трампа змінюється. Але треба розуміти, що відносини України із лідером США можуть бути як на "американських гірках", адже довкола нього, як і раніше, є прихильники та противники Києва.

Дивіться також У FT розповіли, як Марко Рубіо схилив Трампа до жорсткішої позиції щодо Росії

Чому ставлення США до України змінюється?

Стівен Мур підкреслив, що ті, хто в оточенні Трампа не підтримує Україну, поступово втрачають вплив. Важливо не давати їм нових приводів для тиску на американського президента щодо скасування підтримки українців.

На жаль, крок Володимира Зеленського пов'язаний зі зміною статусу НАБУ дав таким людям аргументи й це повернуло їх у дискусію (про важливість скасувати допомогу Україні – 24 Канал),

– підкреслив він.

На думку американського політолога, попри успіхи прихильників України, Дональд Трамп знову може прислухатись до їхніх опонентів, хоч донедавна вони вже відійшли на другий план. Це ускладнює ситуацію щодо посилення підтримки України з боку США.

Нагадаємо, 22 липня 2025 року набув чинності закон №12414, який, за оцінками експертів і міжнародної спільноти, фактично загрожує незалежності НАБУ та САП. У відповідь на критику, включно з реакцією ЄС, президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт, що має на меті зміцнити повноваження антикорупційних органів. Цей документ покликаний забезпечити реальну автономію НАБУ і САП та знизити ризики політичного впливу.