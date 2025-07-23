Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника ГУР Кирила Буданова в інтерв'ю виданню Kyiv Post.

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Яка позиція США щодо України і яку роль відіграє Келлог?

За словами Буданова, у команді Трампа є люди, які, м’яко кажучи, скептично ставляться до допомоги Україні. Однак є й ті, хто вважає, що підтримка є недостатньою. Серед таких людей, як зауважив очільник ГУР, держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

Їхня позиція абсолютно чітка – допомога Україні є частиною національних інтересів США. Тому вона має продовжуватися та збільшуватися як кількісно, так і якісно,

– зауважив розвідник.

Коментуючи постать Келлога, Кирило Буданов наголосив, що той підтримував Україну ще до повномасштабного вторгнення. Під час першого терміну Трампа він був радником з національної безпеки і навіть тоді він був серед "яструбів", які виступали за жорстку позицію щодо Росії та Путіна.

"Він (Келлог – 24 Канал) наголосив, що Україна має бути забезпечена сучасною зброєю не лише для організації ефективної оборони, а й для проведення контрнаступів. З цього питання його позиція абсолютно чітка", – додав Буданов.

Крім того, Келлог був одним із перших, хто лобіював постачання Україні систем ATACMS та літаків F-16, а також виступав за виділення Києву додаткових систем Patriot та ракет-перехоплювачів. Ще спецпредставник виступає за запровадження спеціального "плану Маршалла" для післявоєнної відбудови України.