Трамп надеется, что Маркл будет баллотироваться в президенты США
Дональд Трамп не против, чтобы Меган Маркл стала его соперницей на следующих выборах президента США. В то же время Трамп не считает себя поклонником герцогини Сассекской.
Источник:Fox News
В эфире телеканала Fox News Трамп заявил: кандидатура Маркл только усилит его желание бороться за пост президента.
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Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду настроен, чтобы баллотироваться,
– отметил Трамп.
Кроме того, политик позволил понять, что в истории с Маркл и Букингемским дворцом он скорее на стороне королевы Елизаветы II. Трамп назвал ее "фантастической личностью", а себя – "не сторонником Маркл".
Маркл и президентские выборы: детали
- Биограф Меган Маркл Кэти Николл еще в сентябре 2020 года заявила, что герцогиня Сассекская имеет мощные амбиции развить политическую карьеру. В частности, стать президенткой США.
- В марте 2021 года американские СМИ снова напомнили, что в 2024 году Маркл может баллотироваться на пост президента США.
- Она якобы уже ведет переговоры с функционерами Демократической партии. В свою очередь те якобы называют Маркл идеальным кандидатом.
- Переломным моментом в будущем герцогини Сассекской назвали резонансное интервью Опре Уинфри. В нем Маркл заговорила о расизме в британской королевской семье.
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