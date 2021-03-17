Дональд Трамп не против, чтобы Меган Маркл стала его соперницей на следующих выборах президента США. В то же время Трамп не считает себя поклонником герцогини Сассекской.

В эфире телеканала Fox News Трамп заявил: кандидатура Маркл только усилит его желание бороться за пост президента.

Актуально Трампа больше разочаровала блокировка в твиттере, чем победа Байдена

Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду настроен, чтобы баллотироваться,

– отметил Трамп.

Кроме того, политик позволил понять, что в истории с Маркл и Букингемским дворцом он скорее на стороне королевы Елизаветы II. Трамп назвал ее "фантастической личностью", а себя – "не сторонником Маркл".

Маркл и президентские выборы: детали