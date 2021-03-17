Дональд Трамп не проти, щоб Меган Маркл стала його суперницею на наступних виборах президента США. Водночас Трамп не вважає себе шанувальником герцогині Сассекської.

В ефірі телеканалу Fox News Трамп наголосив: кандидатура Маркл лише підсилить його бажання боротися за пост президента.

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Я сподіваюсь, що так і буде. Якщо це станеться, то я ще більше буду налаштований, щоб балотуватися,

– наголосив Трамп.

Окрім того, політик дозволив зрозуміти, що в історії з Маркл та Букінгемським палацом він радше на боці королеви Єлизавети ІІ. Трамп назвав її "фантастичною особистістю", а себе – "не прихильником Маркл".

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