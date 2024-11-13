Должность спецпосланника может занять дипломат, юрист и госслужащий Брайан Хуан госслужащий Брайан Хук. Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, что это назначение в команде Трампа означает, что он действительно рассчитывает на окончание войны в ближайшей перспективе и тема Украины является для него одной из приоритетных.

К теме Трамп скоро назначит спецпосланника для переговоров по войне в Украине, – Fox News

Для Трампа важны временные рамки

Также, по мнению Джигуна, важным фактором является то, что одним из 6 – 7 лидеров мира, с кем Трамп пообщался после победы в выборах, был Владимир Зеленский.

Это можно считать свидетельством того, что Украина будет одним из приоритетов нового президента США. Общался он с президентом Украины, в частности, из-за того, что считает необходимым закончить эту войну любым способом,

– отметил политолог.

Назначение спецпосланника, по его словам, означает, что для администрации Трампа временные рамки являются важными. Республиканец мог это сделать после инаугурации, когда официально станет президентом.

"Однако Трамп хочет почувствовать, что контролирует эту ситуацию, сделать все необходимое, чтобы к моменту вступления в должность уже были предварительные наработки, и финализировать процесс, уже находясь в статусе президента", – подчеркнул он.

Должна быть связь с командой Трампа

Эта инициатива Трампа имеет два аспекта.

С одной стороны, Украине должно импонировать желание президента США, который еще даже не заступил на свою должность, закончить войну.

Однако с другой стороны – такая спешка может привести к большим потерям и не только территорий, но и людей, которые живут в Украине или на оккупированных территориях.

Поэтому важно, как отметил политолог, не терять контакт с еще не до конца сформированной администрацией американского президента и иметь с ней связь, которая позволила бы консультироваться, проводить личные встречи. Ведь позиция Украины по формуле окончания войны, которую сейчас на коленях рисует команда Трампа, должна быть услышана

Вместе с тем это для нас и угроза, потому что есть сомнения, что война, которая длится более 2 лет, может каким-то хорошим способом закончиться за несколько месяцев. И завершится еще до того, когда Трамп смог оценить весь массив информации и данных, которым обладают разведывательные институты США или представители его команды,

– подчеркнул Максим Джигун.

Отметим, что политтехнолог Михаил Шейтельман не уверен, что Владимир Путин поддерживает инициативы Дональда Трампа по окончанию войны и согласится подписывать какие-то мирные соглашения. Он, по мнению Шейтельмана, будет обманывать Трампа и надеяться, что США прекратят вооружать Украину. А в это время Путин будет получать новые достижения на фронте.