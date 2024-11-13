Посаду спецпосланця може обійняти дипломат, юрист і держслужбовець Брайан Хук. Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, що це призначення в команді Трампа означає, що він дійсно розраховує на закінчення війни в найближчій перспективі і тема України є для нього однією з пріоритетних.

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Для Трампа важливі часові рамки

Також, на думку Джигуна, важливим чинником є те, що одним із 6 – 7 лідерів світу, з ким Трамп поспілкувався після перемоги у виборах, був Володимир Зеленський.

Це можна вважати свідченням того, що Україна буде одним з пріоритетів нового президента США. Спілкувався він з президентом України, зокрема, через те, що вважає за необхідне закінчити цю війну у будь-який спосіб,

– зауважив політолог.

Призначення спецпосланця, за його словами, означає, що для адміністрації Трампа часові рамки є важливими. Республіканець міг це зробити після інавгурації, коли офіційно стане президентом.

"Однак Трамп хоче відчути, що контролює цю ситуацію, зробити все необхідне, аби до моменту вступу на посаду вже були попередні напрацювання, і фіналізувати процес, вже перебуваючи в статусі президента", – наголосив він.

Потрібно мати зв'язок з командою Трампа

Ця ініціатива Трампа має два аспекти.

З одного боку, Україні має імпонувати бажання президента США, який ще навіть не заступив на свою посаду, закінчити війну.

Проте з іншого боку – такий поспіх може призвести до великих втрат і не лише територій, але й людей, які живуть в Україні чи на окупованих територіях.

Тому важливо, як зазначив політолог, не втрачати контакт з ще не до кінця сформованою адміністрацією американського президента і мати з нею зв'язок, який дозволив би консультуватися, проводити особисті зустрічі. Адже позиція України щодо формули закінчення війни, яку зараз навколішки малює команда Трампа, має бути почута.

Разом з тим це для нас і загроза, тому що є сумніви, що війна, яка триває понад 2 роки, може якимось гарним способом закінчитися за кілька місяців. І завершиться ще до того, коли Трамп зміг оцінити увесь масив інформації і даних, яким володіють розвідувальні інституції США чи представники його команди,

– підкреслив Максим Джигун.

Зазначимо, що політтехнолог Михайло Шейтельман не впевнений, що Владімір Путін підтримує ініціативи Дональда Трампа щодо закінчення війни і погодиться підписувати якісь мирні угоди. Він, на думку Шейтельмана, буде обманювати Трампа та сподіватися, що США припинять озброювати Україну. А в цей час Путін здобуватиме нові досягнення на фронті.