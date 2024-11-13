Тому Путін буде обманювати Дональда Трампа, сподіваючись, що США не будуть озброювати Україну, окупанти встигнуть захопити якнайбільше українських територій. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Трамп швидко помітить обман

Михайло Шейтельман зазначив, що Путін може бути президентом лише країни, яка веде війну. Особливо якщо після припинення вогню санкції проти Росії збережуться, кремлівському диктатору вже не буде чим виправдовувати зруйновану економіку Росії. Для Путіна війна – це життєзабезпечення, тому він не зацікавлений у її завершенні.

У мене величезні сумніви, що він погодиться щось підписувати. Мені здається, він буде обманювати Трампа, сподіваючись, що США припинять нас озброювати, він спокійно може отримувати нові досягнення на фронті. Або вбивати українців у тилу, тому що ми не будемо отримувати ракети Patriot. Це великий ризик. Але Трамп швидко це помітить,

– припустив він.

До слова, політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний припустив, що "мирний план" Дональда Трампа не влаштує ні Україну, ні російського диктатора Владіміра Путіна. Так звані "чорні сценарії" щодо України, які зараз друкують в іноземній пресі – це один з елементів тиску на Україну та вивчення думки у Штатах. На його думку, це не плани Трампа.