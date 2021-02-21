Стал скучным: Трамп не хочет возвращаться в твиттер, где его навечно заблокировали
Дональд Трамп заявил, что никогда больше не вернется в твиттер, потому что он "стал скучным". Ранее в соцсети сообщали, что ни при каких обстоятельствах не разблокируют его страницу.
Источник:24 канал
Бывший президент США отметил, что платформа "уже не та" и миллионы людей уходят из нее. Об этом он рассказал в интервью американскому вебсайту Newsmax.
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Твиттер стал скучным для Трампа
Если посмотреть на то, что творится в твиттере, то, как по мне, то он стал очень скучным и миллионы людей покидают платформу. Они уходят, поскольку он уже не тот. Мы не хотим возвращаться в твиттер,
– сказал 45-й глава Штатов.
Дональд Трамп также не оставил без внимания решение администрации Twitter обозначать его сообщения специальными плашками, указывающими на недостоверность опубликованной у них информации.
Бывший американский президент назвал такие действия "отвратительными".
Трамп хочет запустить собственный сайт
Он добавил, что обдумывает возможность создания своей страницы в другой социальной сети. Другим вариантом общения со сторонниками экс-глава США назвал запуск собственного сайта.
Существует также возможность создания собственного сайта, поскольку наша аудитория больше, чем у любого,
– подытожил Дональд Трамп.
Война Трампа с твиттером: что известно
- 9 января Twitter решил навсегда заблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа.
- Все потому, что Трамп на своей странице призвал своих сторонников выходить на протесты перед объявлением официальных результатов выборов президента.
- Это привело к массовым беспорядкам в Вашингтоне 6 января 2021 года. Митингующие начали штурмовать здание Капитолия.
- В результате столкновений между протестующими и правоохранителями погибли 5 человек, также множество – пострадали.
- 10 февраля в социальной сети в твиттер сообщили, что больше никогда не позволят бывшему главе США Дональду Трампу пользоваться их платформой – даже если он снова будет баллотироваться на пост президента.
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