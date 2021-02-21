Дональд Трамп заявил, что никогда больше не вернется в твиттер, потому что он "стал скучным". Ранее в соцсети сообщали, что ни при каких обстоятельствах не разблокируют его страницу.

Бывший президент США отметил, что платформа "уже не та" и миллионы людей уходят из нее. Об этом он рассказал в интервью американскому вебсайту Newsmax.

Читайте также Facebook навсегда удалил аккаунт Трампа – Голос Америки

Твиттер стал скучным для Трампа

Если посмотреть на то, что творится в твиттере, то, как по мне, то он стал очень скучным и миллионы людей покидают платформу. Они уходят, поскольку он уже не тот. Мы не хотим возвращаться в твиттер,

– сказал 45-й глава Штатов.

Дональд Трамп также не оставил без внимания решение администрации Twitter обозначать его сообщения специальными плашками, указывающими на недостоверность опубликованной у них информации.

Бывший американский президент назвал такие действия "отвратительными".

Трамп хочет запустить собственный сайт

Он добавил, что обдумывает возможность создания своей страницы в другой социальной сети. Другим вариантом общения со сторонниками экс-глава США назвал запуск собственного сайта.

Существует также возможность создания собственного сайта, поскольку наша аудитория больше, чем у любого,

– подытожил Дональд Трамп.

Война Трампа с твиттером: что известно